МЧС СО: сoблюдaйте трeбования пожарной безопасности на дачах и загородных домах

91

В выходные дни многие жители Самары и области отдыхают в загородных домах и на дачах. По статистике примерно половина пожаров на территории частных домов и дач приходится именно на летний период.

В целях обеспечения пожарной безопасности в частных жилых домах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения, вы не сможете быстро ликвидировать загорание;

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это препятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь весенний и летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

- При определенных условиях (например, повышенной влажности) даже в обесточенном доме может произойти короткое замыкание, и как следствие пожар. Поэтому проверьте надежность и исправность электрохозяйства, внимание - качеству изоляции проводов.

- Наряду с тривиальными пожарными щитами (в комплекте - лом, багор, лопата, два конусных ведра) неплохо бы иметь под рукой и песок, и бочки с водой, и кошму (противопожарное полотно). Огнетушители по правилам должны быть на кухне, в бане и на каждом этаже дома. Современный водный огнетушитель может потушить и дерево, и солярку с керосином, а также электрооборудование под напряжением до 1000 (!) вольт. Только тушить необходимо с расстояния не менее одного метра, чтобы струя набрала полную силу и перестала быть проводником электричества.

- Если около вашего дома горит мусор или сухая трава, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив его ветками, засыпав землей, залив водой.

- Если справится с огнем не удается сразу сообщите о случившемся в пожарную охрану по телефону «01» или «101», точно назвав адрес места происшествия.

Неосторожное обращение с огнем при сильном ветре грозит загоранием сразу нескольких строений. Учитывая то, что садоводческие массивы, как правило, находятся в удалении от пожарных частей, нужно особенно ответственно относиться к вопросам пожарной безопасности.

Правления садоводств и кооперативов должны заранее предусмотреть быстрый сбор владельцев по тревоге. На садовых участках можно установить звуковые сигналы. Первичные средства пожаротушения на участках лучше располагать с наружной стороны домика. На стенах дач хорошо вывесить табличку с изображением инвентаря, с которым владелец должен явиться на тушение пожар.

Фото: ГУ МЧС СО