МЧС СО: Собираешься в поход? Оденься ярко — это может спасти жизнь

154

С наступлением тёплого сезона всё больше людей выбираются на природу. Походы, прогулки — отличное времяпрепровождение. Но важно помнить: природа — это не только отдых, но и потенциальная опасность, особенно если человек не подготовился. Один из ключевых, но часто игнорируемых факторов безопасности — яркая одежда.

Почему важно одеваться ярко

Тебя найдут быстрее.

Если ты потеряешься, поисково-спасательные группы начнут обследовать местность. Заметить человека в яркой одежде в лесу гораздо проще, чем в тёмной или блеклой.

Долгие поиски могут привести к тяжёлым последствиям.

Чем дольше человек находится без помощи, тем выше риск переохлаждения, обезвоживания, травм, укусов насекомых и других опасностей.

Важно знать

В природной среде неподвижный человек легко теряется из вида. Даже на расстоянии трёх метров его можно не заметить среди кустов и деревьев, особенно если он в одежде тусклых, зелёных или коричневых тонов.

Простой элемент, например, яркий кусок ткани, повязанный на дерево или рюкзак, может сыграть ключевую роль при поиске.

Как правильно подготовиться к походу

1. Изучите район, куда планируете поход. Закачайте в смартфон офлайн-карты местности и навигационные приложения.

2. Возьмите запас воды. На случай задержки в пути или потери маршрута.

3. Оденьтесь ярко. Не надевайте одежду, сливающуюся с окружающей средой. Пусть хотя бы одна вещь будет заметной — куртка, кепка, жилет, повязка.

4. Проверьте всё снаряжение заранее. Убедитесь в исправности рюкзака, фонаря, ножа, компаса и другого снаряжения.

5. Возьмите переносной блок зарядки (power bank). Смартфон — ваш навигатор и способ связи. Он должен быть заряжен.

6. Соберите базовую аптечку. Перевязочные материалы, антисептики, обезболивающие, средства от аллергии и укусов насекомых.

7. Сообщите близким, куда и на сколько вы уходите. Это поможет сориентировать спасателей в случае ЧС.

8. Зарегистрируйте поход в МЧС России. Это можно сделать онлайн. Такая регистрация позволяет оперативно начать поиски, если вы не вернётесь в назначенное время.

Помните: главное правило безопасности — быть замеченным.

Готовьтесь к походу ответственно. Это ваш личный вклад в свою безопасность.

Фото: freepik.com