МЧС СО: ожидаются повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС

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С учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, предложений членов Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в целях обеспечения спецпопуска на Нижнюю Волгу, с 14 по 20 апреля объем максимальных сбросов воды через Жигулевский гидроузел составит 26000 куб. м/с

В настоящее время уровень воды р. Волга у верхнего бьефа - 53,00 мБС, у нижнего бьефа – 30,28 мБС.

Текущий уровень воды р. Волга у города Самара - 29,21 мБС.

Прогнозируемый уровень воды у г. Самара составит до 31,90 мБС.

Обращаем внимание жителей Самарской области, разместившихся на островных территориях и в прибрежной зоне, а также владельцев дачных участков, туристических баз, прилегающих к акватории р. Волга, быть предельно внимательными и осторожными.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует избегать нахождения на берегах рек, соблюдать меры безопасности и не оставлять детей без присмотра.