МЧС СО: отправляясь в дальнюю дорогу на автомобиле, помните о безопасности

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В соответствии с оперативным прогнозом на территории Самарской области сохраняется вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, заторов на автодорогах, перекрытия трасс для движения на автодорогах федерального, регионального и местного значения.

Основными причинами ДТП могут быть: несоблюдение скоростного режима и дистанции между машинами, снижение концентрации внимания и скорости реагирования на нештатные дорожные ситуации у водителей, а также неблагоприятные метеорологические условия.

Не секрет, что многие автолюбители предпочитают путешествовать на своём автомобиле. Отдельное удовольствие - поехать на своём авто к морю.

Несколько полезных рекомендаций помогут вам избежать неприятностей в дороге.

Самой частой неприятностью, конечно, является прокол колеса. Поэтому, «запаска» Вам просто необходима. Ещё одна опасность, поджидающая в дороге - некачественное топливо. Заправляйтесь только на заправках, которые вызывают доверие. Не забудьте также взять немного масла для двигателя на доливку, если у мотора есть склонность масло "подъедать".

Как сделать своё путешествие максимально комфортным и безопасным?

Первое. ВСЕГДА пристёгивайтесь во время поездок. Это касается, в том числе, и задних пассажиров.

Второе. Соблюдайте ПДД. В первую очередь это касается скоростного режима.

Третье. Давайте себе отдохнуть.

Лучше растянуть поездку на два дня. Например, выехать рано утром на трассу и остановится на ночлег, когда стемнеет. Если вы хотите проехать весь путь за один день, то лучше выезжать с наступлением темноты, чтобы ночью ехать

по хорошей дороге с освещением, несколькими полосами и отбойником. Справляться с трудностями на плохой дороге лучше при дневном свете. Но учитывайте, что въезжать в курортную зону вы будете скорее всего ночью, поэтому лучше заранее позаботиться о жилье или ночлеге.

Четвертое. Выбирайте максимально комфортную трассу.

Поездки на юг совершаются по множеству маршрутов. Все они в той или иной степени удобны, интересны, красивы. Но если ваша задача - попасть на отдых в кратчайшие сроки и не измотать себя дорогой, лучше выбирать маршруты, которые проходят максимально долго по большим трассам. Лучше сделать небольшой крюк, но проехать по хорошей дороге.

Удачи вам в пути и отличного отдыха!

Фото: ГУ МЧС СО