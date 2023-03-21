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МЧС СО: об опасности палов сухой травы и мусора

21 марта 2023 21:58
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В большинстве районов области еще лежит снег, а пожарные подразделения уже начали выезжать на ликвидацию палов сухой травы.

В большинстве районов области еще лежит снег, а пожарные подразделения уже начали выезжать на ликвидацию палов сухой травы.

Так, с 17 на 18 марта на территории области в результате неконтролируемого пала сухой травы произошел 1 пожар и были зарегистрированы 3 термические точки, 2 из них впоследствии оказались подтверждены.

Пожар произошел в Шигонском районе на площади 0,015 га и был оперативно ликвидирован.

Каждую весну наша страна встречается с большой бедой - палами прошлогодней сухой травы, которые часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов – домов, сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов и так далее.

Граждане наводят порядок на садовых и дачных участках, где сжигают мусор, сухую траву, порой создавая пожароопасные ситуации. На протяжении ряда лет палы — основная причина лесных пожаров.

Нередко поджигателями травы являются владельцы пострадавших объектов, у которых, к примеру, при умышленном поджигании - палы вышли из-под контроля; жители деревень, поселков и горожане, отдыхающие на природе с «огоньком». Вот только ущерб, наносимый народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительно.

Следует также учесть, что палы могут служить причиной гибели людей. Самая очевидная – когда огонь с травы переходит на постройки, пожар в которых становится опасен для жизни. Менее очевидная состоит в том, что дым от горящей травы (пал же, как правило, бывает не только вблизи границ населенных пунктов, но и в самих деревнях, поселках и городах) вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, которое требует слаженных и осознанных действий со стороны органов власти, местного самоуправления, сельскохозяйственных и лесохозяйственных организаций, а также максимальной ответственности и осторожности со стороны граждан.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие неосторожного обращения с огнем и злого умысла.

При возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС

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