МЧС СО: напомните детям правила безопасности

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Продолжаются осенние каникулы - время отдыха ребят от школьных занятий. В этот период дети зачастую находятся без присмотра родителей, проводят время в кругу сверстников, организуют свой досуг самостоятельно. Чтобы каникулы прошли спокойно и без происшествий каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколько простых правил безопасности.

Одно из первых мест среди детского травматизма занимает неосторожное обращение с огнем и электроприборами. Процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с огнем, стабильно высок и часто последствия таких пожаров трагичны. Поэтому в каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с телефонами экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших правильных действиях. Объясните, что по указанным номерам нельзя звонить ради баловства, предупредите об ответственности за ложный вызов.

Напомните детям, что при пожаре ни в коем случае нельзя прятаться в укромные места (в шкафы, под кровати), так как это затруднит их поиск и спасение.

Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи.

Занимаясь хозяйственными делами, не забывайте, что ребенок не должен быть предоставлен сам себе. Постоянно будьте в курсе, где и с кем он находится, контролируйте место пребывания детей.

Помните! Поздним вечером и ночью детям и подросткам законодательно запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

Расскажите своим детям про правила дорожного движения и насколько важно их соблюдать. Напомните, что нельзя гладить и тем более дразнить уличных животных. Объясните, что не следует разговаривать с незнакомыми людьми, принимать от них подарки или угощения, уходить с ними или садиться в машину.

Нельзя без разрешения родителей уходить в лес или на речку. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, свалки.

Каждый ребенок должен знать свой домашний адрес и номер домашнего телефона. Выучите с детьми наизусть номера телефонов службы спасения: «101», «112», сообщает пресс-служба облМЧС.

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