МЧС СО: курение не только отнимает здоровье, но и жизнь

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18 августа произошел пожар в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Самары. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. В результате пожара погиб мужчина 1946 г.р., пострадали 3 человека.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

За 7 месяцев текущего года в Самарской области в следствии неосторожного курения произошло 804 пожара, погибло 35 человек, пострадало 17 человек.

Помните! Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров.

Во избежание печальных последствий необходимо тушить сигареты только в пепельнице и ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол. Не курить в уставшем состоянии или в алкогольном опьянении. Никогда не выбрасывать пепел из пепельницы в мусорную корзину сразу же после тушения сигареты.

Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что становится причиной пожаров. Поэтому для исключения заноса источника загорания в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры.

Установите дома автономный пожарный извещатель и регулярно проверяйте его работу.

Следите, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям!

Будьте осторожными на лестничной площадке. Не допускается бросать непогашенные сигареты в нижние пролеты или шахту лифта. Особенно это опасно при размещении в подвальных этажах коммерческих организаций, которые могут складировать на общих лестничных площадках сгораемые материалы в нарушение требований пожарной безопасности. Тление газетной бумаги или картона, не говоря уже о пластике, достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации и вызвать панику граждан.

Важно помнить номера телефонов вызова пожарной охраны «01», «101»! Если в экстренной ситуации у вас нет средств связи, покинув опасное помещение, сообщите о пожаре соседям, попросите помощи вызвать пожарную охрану у прохожих, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО