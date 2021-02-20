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МЧС России проводит фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»

20 февраля 2021 22:49
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I этап фестиваля проводится в Главном управлении МЧС России по Самарской области.

МЧС России проводит V Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения» в рамках проведения мероприятий, посвящённых 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фестиваль также призван воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма на современных примерах героизма, популяризировать профессии спасателя и пожарного, формировать культуру безопасности жизнедеятельности в детской и молодежной среде, пропагандировать и популяризировать здоровый образ жизни.

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 7 до 18 лет. При этом конкурс предполагает, как индивидуальное участие, так и коллективное.

В фестивале могут принять участие коллективы любой творческой направленности образовательных учреждений Самарской области, предусмотрен очный и заочный этапы конкурса.

Фестиваль включает следующие этапы конкурсы:

1. Конкурс изобразительного творчества

2. Конкурс литературного творчества

3. Конкурс музыкально творчества

4. Конкурс хореографического творчества

5. Конкурс сценического творчества

Тематика фестиваля:

- «МЧС России: Мужество-Честь-Спасение»;

- «Героям спасения посвящается»;

- «35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей радиационной катастрофы современности».

Фестиваль проводится в два этапа в период с февраля по май 2021 года.

I этап фестиваля проводится в Главном управлении МЧС России по Самарской области.

Заявки и работы на участие в I этапе фестиваля принимаются до 15 марта 2021 года в Главном управлении МЧС России по Самарской области (отдел кадровой, воспитательной работы и профессионального обеспечения; г. Самара, ул. Галактионовская, д. 193, адрес электронной почты OK@63.mchs.gov.ru

Подведение итогов I этапа фестиваля и церемония награждения запланированы на 25 марта 2021 года, с учетом санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Самарской области.

Во II этапе фестиваля принимают участие победители I этапа фестиваля, занявшие 1-е места в творческих конкурсах.

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля состоится в ходе проведения гала-концерта в г. Москва 15 мая 2021 года, передает пресс-служба облМЧС.

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Комментарии

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20 февраля 2021  22:49
I этап фестиваля проводится в Главном управлении МЧС России по Самарской области.
МЧС России проводит фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»
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