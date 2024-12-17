Матвиенко назвала мусорную реформу деградацией и регрессом

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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко на заседании совета законодателей РФ назвала мусорную реформу деградацией и регрессом.

По ее словам, несмотря на то, что предполагалось выстроить четкую систему по сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов, на деле все забуксовало.

"Региональные операторы, получающие сотни миллиардов рублей доходов, оказались фактически никому не подотчетны", – сказала она.

Матвиенко вспомнила русскую пословицу о том, что хозяин без дома – сирота. Именно так и обстояла ситуация с мусорной реформой, когда операторы фактически не несли ни перед кем ответственность. Но председатель отдала должное зампреду правительства РФ Дмитрию Патрушеву, который недавно занялся решением этого вопроса и, по ее словам, перезапустил процесс, сделав за последние шесть месяцев то, что до этого не удалось сделать за шесть лет.

По инициативе Совфеда сейчас функционирует Федеральный штаб при Минприроды, в каждом регионе теперь есть свои штабы во главе с губернатором, а потому у властей появилось понимание по каждому субъекту: где, чего и сколько не хватает. Если исходить из общей картины, то сейчас в России недостает 172 тысяч контейнерных площадок, 423 тысяч контейнеров, 1,5 тысяч единиц спецтехники, отметила Матвиенко.

Для решения назревших проблем парламентарии внесли в Госдуму соответствующие изменения. В решении этого вопроса Матвиенко попросила сотрудников Федерального собрания не стесняться и быть активными, поскольку очень важно настроить региональную нормативную базу, пишет Смотрим.

Последними на большое количество отходов жаловались жители Кувандыка Оренбургской области: по их словам, свалка выросла прямо на глазах на месте вырытого строителями котлована.