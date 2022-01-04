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Массовые катания на коньках: Дворец спорта в Самаре посетили сотни любителей спорта 

4 января 2022 20:35
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На главной ледовой арене площадью 1680 кв. м ежедневно проходят бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию.

Дворец спорта на Молодогвардейской, церемонию открытия которого жители Самарской области сравнивали с церемонией открытия Олимпиады в Сочи, в новогодние праздники в полную силу раскрыл свои возможности как площадка для активного отдыха. На главной ледовой арене площадью 1680 кв. м ежедневно проходят бесплатные катания на коньках под музыкальное сопровождение и световую инсталляцию. Для посетителей предусмотрен прокат коньков.

Напомним, в конце декабря Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Дворец спорта с рабочим визитом и обратил особое внимание руководства объекта на то, что он должен быть максимально удобным и привлекательным для посетителей. Это поручение относилось и к организации тренировочного процесса, и к планированию спортивных или культурно-массовых мероприятий. Новогодние катания – одно из первых массовых мероприятий в новом спортивно-концертном комплексе «Дворец спорта». В первые дни нового 2022 года сеансы массовых катаний во Дворце посетили сотни любителей спорта.

Сегодня катание на коньках стало одним из самых увлекательных развлечений, как для молодежи, так и для взрослых. Коньки – это не только отличная физическая нагрузка, которая поддерживает тело в хорошей физической форме, но и веселое времяпровождение с пользой для здоровья.

 «Массовые катания – это прекрасная возможность активно провести семейные выходные. Количество желающих прийти на каток с каждым днем растет, а это значит, что увеличивается количество вовлеченных жителей региона в культуру здорового образа жизни», – подчеркнул министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. 

Добавим, что в праздничные дни 6 и 8 января во Дворце спорта пройдут хоккейные матчи. Самарские «летчики» на своем льду принимают команды из Тульской области и Тамбова. Начало матчей в 17:00, вход бесплатный. 

Уважаемые гости и жители Самарской области, обращаем ваше внимание, что все мероприятия во Дворце спорта (как и любые другие массовые мероприятия в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний) организованы с учетом соблюдения действующих противоэпидемических мер, вход на мероприятия возможен только при предъявлении QR-кода. 

 

Фото:   правительство СО

 

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