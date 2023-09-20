Мамы малышей в возрасте до 3 лет могут бесплатно тренироваться в 4-х разных залах Самары

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В сентябре 2023 года в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов стартовал проект «Будь здорова, мама!». Организатор проекта - Самарская Федерация Ушу.



В рамках проекта мамы малышей в возрасте до 3 лет могут бесплатно тренироваться в 4-х разных залах города. Курс тренировок составляет 2 месяца.



Занятия организованы так, что мамам можно брать своих детей в зал. В рамках проекта запланировано проведение тренировок по послеродовому восстановлению, оздоровительной гимнастике, фитнесу, йоге, которые помогут молодым мамам улучшить самочувствие и физическую форму. В программу включены упражнения, направленные на укрепление тела, нормализацию веса, развитие выносливости, снятие избыточного напряжения.



Кроме того, в рамках проекта будут проводиться подвижные игры для мам и малышей, семинары с психологами о гармоничном материнстве, поддерживающие встречи для уставших мам. Участницы проекта узнают о том, как восстанавливать свой ресурс, как заниматься развитием ребенка, как переживать возрастные кризисы малыша, как наладить развивающую среду дома и эффективно организовать свое время. Проект продлится 14 месяцев и завершится в 2024 году.



Записаться на занятия можно в группе проекта или по телефону +7 (962) 602-08-14.

Фото: департамент информационной политики СО