МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID

97

Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет.

Для создания Цифрового ID необходимо:

обновить приложения МАХ и Госуслуги до последней версии

выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»

дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»

нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн

сделать селфи

получить подтверждение, что Цифровой ID готов

Использование Цифрового ID безопасно, поскольку:

Цифровой ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался

динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд

невозможно сделать скриншот Цифрового ID — вместо QR-кода на фото будет белый экран

доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца

при сканировании QR-кода ваша персональная информация недоступна

Воспользоваться Цифровым ID можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента.

С 15 сентября подтвердить возраст с помощью национального мессенджера можно в десяти магазинах сети «Магнит»: в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Для этого достаточно отсканировать на кассе самообслуживания Цифровой ID из приложения МАХ. В текущем году список магазинов сети, где можно будет подтвердить свой возраст без бумажных документов, превысит 300 торговых точек.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. На начало сентября в МАХ зарегистрировались более 30 миллионов пользователей.