Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID

15 сентября 2025 17:16
97
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.

Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое. Подтверждение личности осуществляется посредством постоянно обновляющегося динамического QR-кода в профиле мессенджера. Создавать и использовать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет.

Для создания Цифрового ID необходимо:
обновить приложения МАХ и Госуслуги до последней версии
выбрать в разделе «Профиль» иконку «Цифровой ID» и нажать на кнопку «Создать»
дать согласие на «Вход по лицу или отпечатку пальца»
нажать на кнопку «Перейти в Госуслуги», дать согласие на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии: очно или по загранпаспорту онлайн
сделать селфи
получить подтверждение, что Цифровой ID готов

Использование Цифрового ID безопасно, поскольку:
Цифровой ID действителен только на том устройстве, на котором он создавался
динамический QR-код обновляется каждые 30 секунд
невозможно сделать скриншот Цифрового ID — вместо QR-кода на фото будет белый экран
доступ к QR-коду осуществляется только через Face ID или по отпечатку пальца
при сканировании QR-кода ваша персональная информация недоступна

Воспользоваться Цифровым ID можно будет при заселении в гостиницу, при покупке товаров, требующих подтверждения возраста старше 18 лет, а также статуса пенсионера, многодетного или студента.

С 15 сентября подтвердить возраст с помощью национального мессенджера можно в десяти магазинах сети «Магнит»: в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Для этого достаточно отсканировать на кассе самообслуживания Цифровой ID из приложения МАХ. В текущем году список магазинов сети, где можно будет подтвердить свой возраст без бумажных документов, превысит 300 торговых точек.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. На начало сентября в МАХ зарегистрировались более 30 миллионов пользователей.

