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«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
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«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у

5 февраля 2025 16:14
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Также будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе.

В субботу, 8 февраля, на базе спортивной школы «Чайка» состоятся традиционные массовые соревнования – в 43-й раз пройдет Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». 

Чтобы горожане могли комфортно добраться до места проведения соревнований, организуется дополнительный автобусный маршрут №50у. Автобусы проследуют от Барбошиной поляны до остановки «Улица Батайская» в пос. Красная Глинка, с заездом к "Чайке". График работы дополнительного транспорта – с 08:00 до 16:00. С интервалом в 20 минут будут курсировать 4 автобуса. При оплате проезда предоставляются все виды льгот. 

При организации и проведении лыжных забегов повышенное внимание уделяется не только транспортной доступности территории, но и обеспечению безопасности дорожного движения. В связи с этим с 06:00 до 16:00 8 февраля 2025 года будет действовать ограничение движения транспорта на ряде участков в Красноглинском внутригородском районе. В указанный период перекроют Красноглинское шоссе – в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо, а также автомобильную дорогу на кладбище «Лесное» – от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище.

Ограничительные меры не будут касаться только спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по г. Самара.  

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.  

Более подробно со схемой организации дорожного движения в день проведения лыжной гонки можно ознакомиться в приложении, а с информацией о возможности участия в соревнованиях «Лыжня России» – на официальном сайте Администрации Самары по ссылке.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

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