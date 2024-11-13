Лучший участковый Самарской области спас котенка на пожаре

106

Александр Ильин из Сызрани – победитель регионального конкурса «Народный участковый-2024» в Самарской области. Полицейские обошел всех конкурентов в голосовании и пробился на федеральный этап. До того, как стать лучшим участковым региона, Александр Ильин отучился в вертолетном училище, поработал пилотом и снялся в фильме. А уже будучи полицейским Александр спас котенка из сгоревшей квартиры. Случилось это в 2020 году в Сызрани.

В тот день Александр был на дежурстве. Поступил сигнал, что горит квартира на седьмом этаже в Монгоре. Александр поехал на место происшествия.



К тому моменту пожарные уже потушили пламя. Участковый зашел в квартиру, осмотрелся, сфотографировал и описал обстановку в помещении. Он уже собирался уходить, как заметил на кухне в углу маленький комочек. Его трудно было увидеть в клубу дыма, но по счастливой случайности, Александру это удалось:

«Я сначала не понял, кто это - щенок или котенок. Первая мысль – он уже не живой. Присмотрелся – а у котенка еле-еле заметно поднимается грудная клетка. Дышит! – вспоминает в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» Александр Ильин.

Участковый схватил малыша и рванул к пожарным.

«Я вспомнил, что можно реанимировать животное, также, как и человека, через кислородную маску. Я позвал пожарного, взял кислородный болон и прямым потоком направил кислород в рот котенку».

Через несколько мгновений котенок задышал, а позже и замяукал. Малыша потрепал огонь, но главное – он был жив. Александр Ильин передал напуганного котенка хозяевам.