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Лидеры России: Самарская область стремится вперёд

25 апреля 2023 17:36
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Сегодня, в этот непростой период, когда лидерские качества выходят на первый план, актуальность конкурса не вызывает сомнений – стране нужны лидеры.

По динамике прироста заявок на конкурс «Лидеры России» Самарская область занимает сейчас четвёртое место по России после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. По общему количеству заявок Самарская область на 7 месте среди всех регионов России. До 14 мая 2023 года всем желающим принять участие в конкурсе и повысить свой профессиональный уровень необходимо пройти регистрацию, заполнить анкету и загрузить короткое видеоинтервью на сайте https://vk.cc/cmQfvD.

Несколько раз наставником конкурса был самарский губернатор Дмитрий Азаров. По мнению главы региона, уровень «Лидеров России» с каждым годом возрастает. И сегодня, в этот непростой период, когда лидерские качества выходят на первый план, актуальность конкурса не вызывает сомнений – стране нужны лидеры.

В прошлом сезоне регион вошел в пятерку лучших по количеству заявок. А суперфиналисты и победители из Самарской области сегодня активно участвуют в развитии региона.

Сейчас у каждого жителя нашего региона с управленческим опытом есть шанс побороться за главный приз, получить оценку своих знаний и компетенций и рекомендации по их развитию, а также войти в команду лучших управленцев страны. Участниками могут стать как опытные руководители бизнеса или госсектора, так и новички в управленческой сфере в возрасте до 55 лет и с управленческим или проектным опытом от двух лет.

Одно из важных нововведений в текущем сезоне – после заполнения анкеты и загрузки видеоинтервью все конкурсанты получат обратную связь от экспертов. Это будут рекомендации по дальнейшему развитию, которые помогут выстроить карьеру и стать суперпрофессионалом. А победители получают образовательный грант – 1 000 000 рублей – и возможность в течение года работать с наставниками, в числе которых – ведущие управленцы страны.
Центр развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области «Таволга» сопровождает федеральный конкурс «Лидеры России» в нашем регионе. «Таволга» - это профессиональная площадка для развития управленцев.

Подать заявку можно до 14 мая:
1. Создать личный кабинет на сайте.
2. Пройти регистрацию.
3. Заполнить анкету.
4. Записать и загрузить видеоинтервью.
В Самарской области создан ТГ-канал, где можно узнать полезную информацию о конкурсе.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Самара

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