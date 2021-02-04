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Лидеров интернет-коммуникаций привлекут со всей страны, в том числе из Самарской области

4 февраля 2021 17:08
78
За неделю регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступили заявки из 79 регионов России.

За неделю регистрации на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступили заявки из 79 регионов России.

Активнее всего себя проявили участники из Центрального федерального округа – 32 %, Приволжского – 16 % и Северо-Западного – 15 %. Каждый третий претендент – житель Москвы – 21,5 % и Санкт-Петербурга – 8 %.

«Конкурс – это важный, но только первый шаг, чтобы начать формировать общие требования, стандарты, программы обучения для «новых» профессий. Мы видим острую потребность и запрос на то, чтобы начать систематизацию и даже в отдельных моментах стандартизацию отрасли электронных коммуникаций. Поэтому для нас так важно видеть участников со всей страны, чтобы создать настоящее сообщество, понять картину состояния человеческих ресурсов в digital-сфере. Осталось всего несколько регионов, которые мы пока не можем включить в географию конкурса, но уверена, что к окончанию регистрации подключатся все субъекты нашей страны. Нам нужна команда специалистов из разных уголков России, которая в начале пути станет основой для формирования профессионального сообщества», – отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

В свою очередь, руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков рассказал, что в регионе активно формируется сильная школа в digital-сфере. Он отметил, что «базисом для цифровой школы выступают, в первую очередь, вузы, и очень ценно, что участники конкурса смогут получить объективную оценку своих компетенций. Экспертное мнение поможет им определить или скорректировать пути своего профессионального роста и стать теми специалистами, которые будут строить цифровое будущее страны».

Всероссийский конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 22 января 2021 года. Организаторами выступают АНО «Диалог» и Центры управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Регистрация продлится до 26 февраля 2021 года. Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, желающие развиваться в digital-сфере. Победители конкурса смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и наставников, а также получат возможность бесплатного обучения по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ, передает пресс-служба облправительства.

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Комментарии

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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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