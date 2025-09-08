летом среднее предлагаемое вознаграждение для пенсионеров за подработку выросло на 17%

160

Эксперты Авито Подработки проанализировали данные за июнь–август 2025 года и сравнили их с аналогичным периодом 2024-го. Исследование показало, что на подработке пенсионеры стали зарабатывать в среднем 54 912 руб/мес, что на 17% больше, чем в прошлом году. Среди направлений подработки одной из наиболее высокооплачиваемых для исполнителей пенсионного возраста стала специальность электрика. При частичной занятости средний доход на этой позиции достигал 69 490 руб/мес.

При этом среднее предлагаемое вознаграждение для электриков пенсионного возраста при частичной занятости за год увеличилось более чем на треть (+35%). Эти специалисты занимаются обслуживанием и ремонтом электрических сетей и оборудования: проводят диагностику, устраняют неисправности, подключают и настраивают электроприборы, следят за исправностью проводки и систем освещения.

У продавцов-кассиров среднее предлагаемое вознаграждение для пенсионеров увеличилось в 1,7 раза (+70%) и составило 65 068 руб/мес. Здесь важны аккуратность, дисциплина и умение работать с людьми.

Аналитики Авито Подработки также выяснили, какие группы профессий были наиболее востребованы у компаний летом 2025 года. Чаще всего компании открывали смены для клинеров и помощников по хозяйству, где среднее предлагаемое вознаграждение для исполнителей пенсионного возраста составило 33 395 руб/мес.