«Лето с библиотекой»: 14 июля в СОУНБ интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого»

112

В четверг, 14 июля, в 14.00 гостей Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 а, 1 этаж) ждет экспресс-экскурсия в старинное книгохранилище, интерактивное занятие «Решаем задачи с учебником эпохи Петра Первого» («Арифметике» Леонтия Магницкого более 300 лет!), а также «Книжное ГТО» тренировка по скорочтению.

Перед посетителями предстанут огромные и таинственные лабиринты книгохранилища, которое уже насчитывает более 160 лет.

В этот день можно будет не только увидеть и полистать первый русский учебник «Арифметики» 1703 года, но и попробовать свои силы в решении задач, предложенных легендарным математиком Леонтием Магницким. Процесс обещает быть очень увлекательным, ведь любимый педагог Петра Первого был крестьянским сыном, самородком, поэтому то, что сам сумел познать, объяснял через доступные житейские образы, а задания придумывал полезные для будущей работы, торговли или службы. Например, Магницкий объясняет устройство дробных чисел с помощью разделения рубля, а в задачах спрашивает, как генералу следует разделить свое войско. По «Арифметике» 1703 года в России учились на протяжении 200 лет, сам Михаил Ломоносов называл эту книгу «вратами своей учености».

Решив задачки из XVIII века, можно будет приступить к сдаче норм «Книжного ГТО»: оценить своё скорочтение, причем темп не должен влиять на понимание прочитанного. Как говорит статистика, дети читают быстрее, чем взрослые. Так ли это? Предлагаем проверить на примере своей собственной семьи, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Время проведения мероприятия: с 14.00 до 16.00

Стоимость: взрослые – 300 руб.; дети – 100 руб.; пенсионеры – 200 руб.

Фото: минкульт СО