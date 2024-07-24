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Лесники получили 5 внедорожников для охраны и защиты лесов губернии

24 июля 2024 14:18
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В среднем лесники преодолевают до 250 км в день. Они оберегают леса от пожаров, от незаконных рубок, проводят лесовосстановительные работы.

В среднем лесники преодолевают до 250 км в день. Они оберегают леса от пожаров, от незаконных рубок, проводят лесовосстановительные работы. Поэтому полноприводный автомобиль – лучший помощник. Сегодня 5 внедорожников тольяттинского производства получили лесники для охраны и защиты лесов губернии.

«В лесном фонде асфальта ведь нет. А по грунтовым дорогам, особенно в дождь или снег, можно проехать только на полном приводе. Наше лесничество расположено в степных районах, и чтобы добраться до нужного квартала или выдела, мы едем десятки километров по бездорожью. Конечно, без таких автомобилей никак», - рассказывает главный лесничий Большеглушицкого лесничества Дамир Галимов.

Дамир гордится главной породой своей территории – дубами. За время службы он предотвратил тысячи нарушений, чаще всего незаконные вырубки. У каждого лесничества региона есть свои географические особенности, но патруль территорий ежедневный круглый год.

«Мы двигаемся не по трассе, а по пересеченной местности. Соответственно амортизация машины существенная. Поэтому с годами машины нуждаются в обновлении», - объясняет замдиректора госучреждения «Самарские лесничества» Иван Чалов.

Обновление автопарка у лесничеств Самарской области проводится планомерно. В прошлом году поступило 17 отечественных внедорожников. Охрана лесного фонда – одна из важнейших задач национального проекта «Экология».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара Экология

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