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Леонид Симановский высказался об итогах выборов губернатора Самарской области

12 сентября 2023 19:36
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По его словам, поддержка жителей региона объясняется просто: изменения, происходящие в Самарской области, заметны каждому. 

По итогам выборов губернатора Самарской области действующий глава региона Дмитрий Азаров получил поддержку 83,8% жителей региона, одержав уверенную победу. Сравнивая с результатами выборов 2018 года, эксперты отмечают рост поддержки Дмитрия Азарова более чем на 10%. Выше была и явка на избирательные участки. С победой главу Самарской области поздравил депутат Государственной Думы РФ Леонид Симановский.

По его словам, поддержка жителей региона объясняется просто: изменения, происходящие в Самарской области, заметны каждому. 

«За последнее время сделано по Самарской области очень много. Прежде всего это федеральный бюджет дает субсидии. За последние годы получено не менее 50 мдрд. рублей федеральных средств в бюджет Самарской области. Отремонтированы дороги, строятся развязки, возводится мост через Волгу. Появляются новые важнейшие социальные объекты: детская областная инфекционная больница, Дворец спорта в Самаре, новые школы. Недавно вместе с губернатором открывали крупнейшую школу в Тольятти на 1600 мест – современная, с бассейном, полноразмерным футбольным полем, подобных объектов образования я еще не видел. Набережная в Тольятти, построенная на федеральные средства, считается одной из лучших набережных в Поволжье. То, что эти объекты появились в регионе, более того, многие из них были введены с опережением намеченных сроков – большая заслуга Дмитрия Игоревича. Важно, что изменения происходят не только в крупнейших городах области - Самаре и Тольятти, вся Самарская область меняется к лучшему. Основная позиция Дмитрия Игоревича – это сделать все, чтобы людям в Самарской области жилось лучше. И мы стараемся делать все для этого», — считает парламентарий, оценивая работу Главы региона Дмитрия Азарова.

 

Фото:  duma.gov.ru

 

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