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Во время лекции ребята познакомились с основами казачества: зарождением и развитием, традициями и обычаями, а также узнали о географии казаков России.
Лекция Общества «Знание»: студенты Самарской области познакомились с основами казачества
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Лекция Общества «Знание»: студенты Самарской области познакомились с основами казачества

31 мая 2025 15:57
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Во время лекции ребята познакомились с основами казачества: зарождением и развитием, традициями и обычаями, а также узнали о географии казаков России.

Лекция Общества «Знание» стала частью кинопоказ «Казаки России: Отечество, Вера, Традиции». Мероприятие прошло на площадке Самарского металлургического колледжа в рамках проекта Знание.Лекторий. Модератором мероприятия выступил лектор просветительской организации, советник по воспитанию Святослав Леонов.

Во время лекции ребята познакомились с основами казачества: зарождением и развитием, традициями и обычаями, а также узнали о географии казаков России.

«Подобная тема сейчас максимально важна и актуальна, потому что связь с традициями предков помогает и подрастающему поколению противодействовать вызовам современности. Принципы казачества как никогда актуальны сейчас: верность вере и родине, готовность защищать себя, близких и страну», — отметил Святослав Леонов.

После лекционного блока студенты посмотрели фильм о казаках, где они сами рассказали о важных вещах, поведали ребятам о своих принципах и миссии. Фильм представлен АНО «Лаборатория общественных проектов». Документальная лента рассказала, как казаки и казачки из различных регионов России, от южных регионов до Дальнего Востока, хранят память о своих корнях, с уважением и заботой передают традиции своим детям.

Через интервью героев фильма раскрываются такие традиционные ценности, как гражданская ответственность, преданность Родине, милосердие и справедливость, а также коллективизм и взаимопомощь, сохранение исторической памяти и преемственность поколений, ценность крепкой семьи и духовного труда.

После совместного просмотра киноленты участники встречи вместе с лектором Общества «Знание» разобрали ключевые моменты картины, поделились впечатлениями и обменялись мнениями. В ходе дискуссии эксперт помог ребятам глубже понять замысел создателей, проанализировать характеры героев и основные идеи фильма. Студенты отметили большое внимание казаков к вере и религии. Это помогает им оставаться сильными и едиными даже в тяжелее времена.

Проект по созданию фильма осуществляется АНО «Лаборатория общественных проектов» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — продемонстрировать, как важно сохранять культурное наследие, которое развивает нашу национальную идентичность.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

 

Фото: пресс-служба Общества «Знание»

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