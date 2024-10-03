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Лекции Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи «Заварка» пройдут в Самаре ко Дню беременных
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Лекции Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи «Заварка» пройдут в Самаре ко Дню беременных

3 октября 2024 09:20
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Лекции Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи «Заварка» пройдут в Самаре ко Дню беременных

7 октября (понедельник) отмечается День беременных. К этому событию сотрудники Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи «Заварка» подготовили специальные лекции (проходят в рамках Года семьи).

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

7 октября в 17.00 пройдет лекция «История родильной культуры: от традиций к современности» (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.
Посетители узнают об истории развития акушерства и медикализации родов, изменении женского репродуктивного поведения и родильной культуры в России, о самоощущении и статусе беременных в обществе в разные периоды истории. Кроме того, речь пойдет о том, где в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве размещались роддомы и как женщинам помогали родить ребенка.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16

Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207)

7 октября в 16.00 кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Елисеева прочитает лекцию (12+) про женскую благотворительность в дореволюционной Самаре.
Какие были общества социального служения и с какой целью они формировались? Какие известные учебные заведения появились в результате женской благотворительной деятельности? Посетители узнают об особенностях становления женского меценатства в России, а также о различных направлениях социального служения женских обителей, организованных обществ и учреждений в Самаре.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись в социальных сетях «Заварки».

Теги: Мероприятия

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