Лекции Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи «Заварка» пройдут в Самаре ко Дню беременных

154

7 октября (понедельник) отмечается День беременных. К этому событию сотрудники Музея Эльдара Рязанова и Музея-галереи «Заварка» подготовили специальные лекции (проходят в рамках Года семьи).

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

7 октября в 17.00 пройдет лекция «История родильной культуры: от традиций к современности» (12+). Ее прочитает историк, заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова.

Посетители узнают об истории развития акушерства и медикализации родов, изменении женского репродуктивного поведения и родильной культуры в России, о самоощущении и статусе беременных в обществе в разные периоды истории. Кроме того, речь пойдет о том, где в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве размещались роддомы и как женщинам помогали родить ребенка.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16

Музей-галерея «Заварка» (ул. Самарская, 207)