Лауреатов «Театрального Приволжья» выберут в прямом эфире

До объявления лауреатов Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» осталось меньше суток. Уже завтра, 27 марта, в 13.00 по московскому времени стартует самая интересная и самая волнительная часть фестиваля – голосование экспертного жюри и определение победителей.
Напомним, что Фестиваль «Театральное Приволжье» – это общественный молодёжный проект, созданный по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Композиционно фестиваль состоит из двух основных этапов: регионального и окружного. Самарский региональный этап проходит при поддержке Правительства Самарской области.
Шорт-лист претендентов от каждого региона-участника опубликован на сайте www.
Желаем победы и болеем за наших ребят из Творческого объединения «СТО» (МБУК г.о. Самара «Самарский молодёжный драматический театр «Мастерская», спектакль «Френдзона») и Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» (МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, спектакль «Шинель»).
Присоединяйтесь к прямому эфиру и следите за ходом голосования в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший спектакль, раскрывающий тематику года» завтра, 27 марта, в 13.00 (время московское) на сайте www.
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