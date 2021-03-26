Лауреатов «Театрального Приволжья» выберут в прямом эфире

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До объявления лауреатов Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» осталось меньше суток. Уже завтра, 27 марта, в 13.00 по московскому времени стартует самая интересная и самая волнительная часть фестиваля – голосование экспертного жюри и определение победителей.

Напомним, что Фестиваль «Театральное Приволжье» – это общественный молодёжный проект, созданный по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Композиционно фестиваль состоит из двух основных этапов: регионального и окружного. Самарский региональный этап проходит при поддержке Правительства Самарской области.

Шорт-лист претендентов от каждого региона-участника опубликован на сайте www. театральноеприволжье.рф. Все спектакли – уже победители в региональных этапах, но впереди борьба за звание «Лучшего» во всем Приволжском федеральном округе. Центральной площадкой подведения итогов фестиваля «Театральное Приволжье» станет Удмуртская государственная филармония. К трансляции подключатся студии во всех субъектах округа, в которых за прямым эфиром подведения итогов будут наблюдать участники фестиваля – молодые актеры, режиссеры и эксперты из числа признанных театральных деятелей. 28 спектаклей из 14 регионов ПФО и 14 комиссий экспертного жюри. Все претенденты на победу в абсолютно равных условиях, никаких привилегий. Поочередно в прямой эфир будет выходить регион за регионом и объявлять «Лучших» по мнению экспертов. Победителей определят по сумме голосов, полученных от жюри из всех регионов. Итоговые результаты огласят в прямом эфире в ходе трансляции церемонии подведения итогов «Театрального Приволжья».



Желаем победы и болеем за наших ребят из Творческого объединения «СТО» (МБУК г.о. Самара «Самарский молодёжный драматический театр «Мастерская», спектакль «Френдзона») и Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» (МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, спектакль «Шинель»).

Присоединяйтесь к прямому эфиру и следите за ходом голосования в номинациях «Лучший молодёжный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший спектакль, раскрывающий тематику года» завтра, 27 марта, в 13.00 (время московское) на сайте www. театральноеприволжье.рф.