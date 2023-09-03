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КВН – в Самаре: во Дворце спорта прошли игры Кубка губернатора

3 сентября 2023 14:10
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Выбрать лучших оказалось не так просто. 1-е место разделили две команды – «СОК» и «Доктор Хаус».

Одни из лучших представителей КВН – в Самаре. Во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого прошли игры Кубка губернатора. 1 сентября – среди детских команд, 2 сентября – среди титулованных представителей Высшей лиги КВН.

За победу в юбилейном, 10-м Кубке губернатора Самарской области и точную копию ракеты-носителя «Союз-М» боролись 4 команды-чемпиона:
 «СОК» (Самара);
 «Доктор Хаусс» (Республика Беларусь);
 «Раисы» (Иркутск);
 «Ровеньки» (Орел).

Глава региона Дмитрий Азаров назвал атмосферу в зале особенной:

- Праздник КВН второй день подряд идет здесь, в нашем новом дворце [спорта]. Вчера здесь взорвали атмосферу маленькие участники – было очень жарко и весело. Но сегодня атмосфера, конечно, совершенно потрясающая.

Губернатор со сцены сообщил о победе самарских «Крыльев Советов» над воронежским «Факелом», и на экране появилась турнирная таблица РПЛ, которую возглавил футбольный клуб из 63-го региона:

- Это не шутка, вот в чем дело. Это не розыгрыш: «Крылья Советов» вышли на первое место в турнирной таблице!

Зал взорвался бурными овациями. А после Дмитрий Азаров назвал победителей вечера. Выбрать лучших оказалось не так просто. 1-е место разделили две команды – «СОК» и «Доктор Хаус».

- Мы посоветовались с Дмитрием Колчиным и решили кубок отдать нашим друзьям из Беларуси, - объявил губернатор.

Подводя итоги игры, Дмитрий Азаров отметил:

- Без шуток было бы сложно, наверное. И, конечно, когда через шутки иной раз звучит и сатира, это, мне кажется, здорово. Рад, что сегодня команды показали классную игру – творческую, талантливую, взрывную. Юмор, находчивость – все сегодня было. Спасибо командам, которые такой праздник подарили Самарской области.

Юбилейный кубок губернатора стал самым масштабным за всю историю его проведения благодаря новой площадке. Дворец спорта принял почти 8 тыс. зрителей.

 

Фото:   скриншот видео

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