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Поиск и поимка бежавших преступников: курсанты Самарского юридического института ФСИН России на учениях отработали одну из нештатных ситуаций, которые могут случиться в реальной жизни. Проверка знаний на практике проходила в лесистой местности в Кинельском районе. В ней участвовали более сотни будущих выпускников единственного в Самаре вуза силовой структуры.

По легенде учений преступники пытались скрыться в лесной местности, чтобы переждать поиски и уйти через границу в соседнее государство. Для их поимки подняты по тревоге сотрудники силовых структур. Их задача найти и задержать преступников как можно скорее, не дать им причинить вред мирному населению.

– Такое, к сожалению, изредка случается в реальной жизни. Нас готовят к тому, чтобы мы грамотно организовали поиски, блокировали район, где могут находиться предполагаемые злоумышленники, грамотно выстраивали тактику поиска и задержания. Ну, а конкретика – это уже служебная тайна, – рассказал заместитель командира взвода курсантов Михаил Кирпичников.

Один из осужденных пытался уйти от погони по мелкой речке, чтобы сбить со следа служебно-розыскную собаку. Был замечен выставленными заслонами, пытался бежать, но уйти ему не удалось. Еще двоих задержали на проселочной дороге возле населенного пункта.

– С поставленными задачами мы справились. Хотя условные преступники были наши товарищи – курсанты, но они нам нисколько не поддавались. Ведь, если бы мы их не обнаружили и не задержали, то их ждало бы за это поощрение от начальства, – рассказала курсант Александра Луковникова.

В поисках и задержании очень помогли служебные собаки под руководством опытных кинологов из УФСИН России по Самарской области.

Конечно, в реальной жизни все гораздо более жестче. Но, задача по отработке основных навыков организации поиска, преследования и задержания в условиях пересеченной местности была выполнена. Впереди у курсантов госэкзамены, торжественный выпуск и служба в органах ФСИН России практически по всей стране.