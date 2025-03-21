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Курсантам Самарского юридического института ФСИН передали новую технику для поиска спрятанной «запрещенки»

21 марта 2025 13:21
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Курсантам Самарского юридического института ФСИН передали новую технику для поиска спрятанной «запрещенки»

Любое устройство, содержащее в конструкции микросхемы, не сможет остаться скрытым: металлодетектор и два детектора нелинейных переходов для обнаружения электронных устройств стоимостью более миллиона рублей поступили в Самарский юридический институт ФСИН России для обучения курсантов и слушателей. Их передала в безвозмездное пользование учебному заведению компания-разработчик. Кроме того, представители фирмы провели обучение работе с новым оборудованием.

– Это своеобразное, постоянно длящееся «соревнование» между осужденными и сотрудниками ФСИН: они выдумывают новые способы спрятать запрещенные вещи, а мы – способы их поиска. И специальная техника в этом деле очень большой помощник. Мы с разработчиками работаем в постоянном контакте, обмениваемся информацией, чтобы сделать ее более эффективной, разработать новые методики применения, – отметил начальник СЮИ ФСИН России Дмитрий Панарин.

Новинки подвергли испытаниям в условиях, приближенных к реальным – в учебно-тренировочном комплексе института, где сымитированы жилые и производственные помещения. Действующие сотрудники территориальных органов ФСИН России Самарской и Ульяновской областей, Республики Мордовия, имеющие большой опыт работы с осужденными, прятали «запрещенку», а специалист ее успешно находил.

– Наша техника предназначена для обнаружения электронных устройств и их частей в различных средах. Это могут быть взрывные устройства с электронной инициацией, подслушивающие устройства, обычные телефоны – не важно во включенном состоянии, или нет, сим-карты, флеш-накопители – все, что содержит полупроводники. Нелинейные локаторы для их обнаружения используются всеми силовыми структурами России, в том числе, в зоне СВО. И, конечно же, применяются в системе ФСИН России, в исправительных учреждениях. Они позволяют найти, спрятанные с использованием маскировки, запрещенные для хранения предметы. Подчеркну, что это не металлоискатель. Прибор реагирует на то, что металлоискатель, как раз, может и не найти, – рассказал представитель компании-разработчика Александр Калинин.

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