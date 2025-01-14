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Куда самарцы могут обратиться за бесплатной юридической помощью

14 января 2025 15:52
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Каждый человек хотя бы несколько раз в жизни сталкивается с проблемами, для решения которых ему нужна помощь юриста.

Каждый человек хотя бы несколько раз в жизни сталкивается с проблемами, для решения которых ему нужна помощь юриста. Особенно важно, чтобы полученная консультация была по-настоящему полезна, дана грамотными специалистами и отвечала всем запросам клиента. 

В областной столице услуги по оказанию бесплатной юридической помощи предлагает специализированная государственная организация – «Государственное юридическое бюро по Самарской области». Оно работает по адресу: Революционная, 145 А. График работы: с пн по пт, прием граждан с – пн по чт с 09:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Государственное юридическое бюро по Самарской области бесплатно оказывает юридическую помощь неработающим пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, малоимущим гражданам и некоторым другим категориям граждан по гражданско-правовым вопросам, включая жилищные, пенсионные, земельные, защита прав потребителей в сфере ЖКХ и другие. Специалисты проводят правовое консультирование в устной форме; правовое консультирование в письменной форме, составление жалоб, ходатайств и других документов правового характера; осуществляют представительство интересов в судах и представительство интересов в государственных и муниципальных органах. Чтобы записаться на консультацию, необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (846) 995-08-91, 8 (846) 250-03-04, 8 (846)954-94-03, у сотрудника юрбюро можно уточнить, относится ли интересующий вопрос к компетенции организации. Консультации очные проводятся только после предъявления паспорта и документов, подтверждающих статус.

Те же категории населения, согласно федеральному и региональному законодательству, могут обратиться юридическую клинику юридического факультета ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева» по адресу: ул. Академика Павлова, д. 1 (корпус юридического института, 1 этаж, ауд. 110). Консультации в очной форме проводятся с пн по пт, с 15:00 до 17:00. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (846) 337-99-67, специалистам можно задать уточняющие вопросы.

Юридическая клиника Самарского филиала ГАОУ ВО г. Москвы «Московского городского педагогического университета» работает по адресу: ул. Стара-Загора, д. 76. Обратиться за помощью можно по вторникам с 15:00 до 18:00 и по четвергам с 10:00 до 13:00. Предварительная запись на консультацию ведется по телефону: 8 (846) 932-50-38.

Также граждане могут обратиться в юридическую клинику ФКОУ ВО Самарского юридического института ФСИН России по адресам: ул. Рыльская, 24в, каб. 108. Режим работы: понедельник, четверг с 15:00 до 17:00; пр. Кирова, 75/1, режим работы: понедельник с 12:00 до 14:00. С собой необходимо захватить паспорт, и можно заранее узнать все подробности получения консультации по телефонам: 8 (846) 207-67-54, 207-67-30.

 

Фото:   Администрация Самары

 

Теги: Самара

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