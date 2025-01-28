Куда готовы переехать жители Самарской области при поиске работы?

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Пятерку желаемых для переезда городов и стран выявили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав резюме соискателей Самарской области за последний квартал. В лидерах остается Москва.



Откуда хотят уехать?

По итогам Рейтинга регионов по перспективности трудоустройства, в рамках которого Самарская область заняла 46 место, среди соискателей региона 1% указали в своих резюме, что хотели бы уехать. Больше всего из области хотели бы переехать в другой город или регион жители Самары – 66% резюме от общего числа за последний квартал. На втором месте жители Тольятти – 22%. Следом идут сызранцы (3%) и новокуйбышевцы (2%). Замыкают пятерку жители Отрадного – 1%.



Какие города и страны перспективны для самарцев?

Топ-5 российских городов и регионов для переезда возглавляет Москва. О желании релоцироваться в столицу России и найти там работу в своем резюме отметили 19% жителей Самарской области. Следом традиционно идет Санкт-Петербург – северную столицу выбрали 13% соискателей региона. На третьем месте Самара – 7% жителей других городов области хотели бы перебраться в свою столицу. Следом идет Казань, которую выбрали 4% самарцев. Замыкает пятерку Сочи (4%).

Жители Самарской области также рассматривают и другие страны для поиска работы. Топ-5 возглавил Казахстан, куда готов переехать 1% соискателей. Также порядка 1% отметили в своем резюме Грузию. Далее идут Беларусь, Азербайджан и Турция – менее 1% резюме по каждой из стран.