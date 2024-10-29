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Круглый стол: СОУНБ приглашает обсудить возможности снижения углеродного следа

29 октября 2024 15:13
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Встреча пройдёт в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

«Технические проблемы и способы снижения углеродного следа» – открытый круглый стол под таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 31 октября. Приглашённые эксперты обсудят вопросы инновационных разработок в области сокращения выбросов парниковых газов, а также использования углекислого газа в нефтяных месторождениях Самарской области.

Парниковые газы – это одна из главных опасностей для окружающей среды. С увеличением их объёма тепло в атмосфере задерживается дольше, чем это необходимо для поддержания температурного баланса планеты. Это в свою очередь может привести к глобальному потеплению и изменению климата.

Сегодня правительства стран мира, а также многие компании осознают необходимость стремления к сохранению окружающей среды, для чего предлагаются разные способы снижения углеродного следа. Именно об этих возможностях и поговорят в областной научной библиотеке эксперты – участники круглого стола, среди которых будет много учёных и инженеров – работников промышленности.

Вместе они обсудят самые важные вопросы по теме: новые технологии, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, патенты, связанные с получением и использованием диоксида углерода, применение углекислого газа для интенсификации нефтедобычи. Кроме того, участники семинара расскажут о своих изобретениях, направленных на решение различных экологических проблем, а сотрудники областной научной библиотеки также представят тематическую выставку печатных изданий.

Предстоящий круглый стол организован Центром поддержки технологий и инноваций Самарской областной универсальной научной библиотеки совместно с АО «ТольяттиАзот». Встреча пройдёт в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

31 октября в 11:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

16+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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