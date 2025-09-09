«Кросс нации»: в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега 

146

20 сентября 2025 года на территории спортивной школы «Чайка» в Самаре состоится ежегодный Всероссийский день бега «Кросс нации» — массовое физкультурное мероприятие, принять участие в котором может каждый желающий. 6+



Подать заявку на участие можно до 18 сентября через портал Госуслуг:

https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=3..



Самым массовым забегом станет масс-старт для всех любителей здорового образа жизни на 1500 метров. Для подготовленных атлетов предусмотрены спортивные дистанции по возрастным группам: мальчики и девочки 6-9 лет — 1000 метров, юноши и девушки в возрасте от 9 до 19, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше проверят свои силы и выносливость на дистанциях в 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.



Впервые в рамках «Кросса нации» в Самаре состоится корпоративный забег для сборных команд трудовых коллективов области — двое мужчин и две женщины. Команды стартуют на 4000 метров.



Всем участникам забега будет вручена сувенирная продукция Министерства спорта России.

Фото: минспорта СО