Котяков: необходимости менять в РФ структуру рабочих дней и праздников нет

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В России достаточно сбалансированная структура рабочего времени и выходных праздничных дней. Такое мнение выразил министр труда и социальной зашиты РФ Антон Котяков.

Министр подчеркнул, что россияне привыкли к традиционным новогодним праздникам, а также большому количеству выходных на майские праздники – под эти дни многие выстраивают свои личные и семейные графики, отдых и поездки.

"На мой взгляд, у нас сегодня достаточно сбалансированная структура рабочего времени и выходных праздничных дней", – сказал Котяков в интервью "Интерфаксу", отвечая на вопрос, не стоит ли уменьшить количество выходных праздничных дней, учитывая низкую производительность труда в РФ.

По словам министра, в стране есть другие резервы роста производительности, нежели чем простое увеличение количества рабочего времени. Однако даже с учетом тех планов по росту производительности труда, которые заложены в прогноз Минтруда до 2030 года, все равно сохраняется серьезный потенциал для роботизации, заключил Котяков.

Минтруд России 1 июля сообщил, что подготовил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. В соответствии с проектом новогодние праздники продлятся 12 дней.