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Коренные жители ЯНАО при рождении третьего и последующих детей получат материалы для нового чума

9 августа 2021 21:44
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Стоимость комплекта материалов составляет около полумиллиона рублей.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввели в 2021 году новую меру поддержки коренных жителей региона - при рождении или усыновлении третьего и последующих детей им будет выдаваться комплект для строительства собственного жилища. Об этом сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов передает ТАСС.

Решение о внедрении новой меры поддержки в округе было принято в марте. Семьи, ведущие традиционный образ жизни в тундре, с рождением третьего ребенка имеют право получить комплект из всего необходимого для собственного жилища - это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, нарты. Стоимость комплекта составляет почти 500 тыс. рублей.

"Когда принимали "чумовой капитал", написали в постановлении "за третьего ребенка". Но у многих наших коренных семей рождаются четвертый, пятый и последующие дети. Конечно, они тоже должны получать поддержку. Спасибо тундровикам, что быстро нам подсказали. Исправим эту несправедливость, и все многодетные семьи смогут воспользоваться этой мерой", - цитирует Артюхова его пресс-служба.

По инициативе правительства округа соответствующие поправки внесены на рассмотрение депутатов Законодательного собрания ЯНАО. После внесения изменений в региональный закон еще 53 семьи коренных северян смогут воспользоваться региональной мерой поддержки в этом году. При этом в пресс-службе напомнили, что право на региональный материнский капитал в размере 500 тыс. рублей, который выдается в округе на третьего и всех последующих детей, у семьи сохраняется.

 

Фото: РИА Новости/Сергей Русанов

Теги:  ЯНАО коренные жители поддержка

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