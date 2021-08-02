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Контроль соблюдения масочного режима в общественном транспорте Самары не ослабевает

2 августа 2021 16:43
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Это необходимо с учетом сложившейся эпидобстановки, связанной с пандемией Covid-19.

В Самаре продолжается усиленный контроль в части соблюдения масочного режима в муниципальном общественном транспорте. Это необходимо с учетом сложившейся эпидобстановки, связанной с пандемией Covid-19.

Строгие правила ношения масок в общественном транспорте не только для пассажиров, но и для личного состава, борьба с «антимасочниками» на транспортных предприятиях продолжается.

В настоящее время задача по наращиванию темпов прививочной кампании, направленной на противодействие коронавирусной инфекции, находится на особом контроле. Работники профильных предприятий относятся к сфере обслуживания. А значит, до 1 сентября уже вторым компонентом вакцины должны быть привиты не менее 60% сотрудников отрасли – требование отражено в Постановлении Главного государственного санитарного врача региона.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: контроль масочный режим транспорт

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