Конкуренция за работу среди переводчиков за три года выросла в Самарской области в шесть раз

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В преддверии Дня переводчика эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько выросла конкуренция, а также сколько можно заработать в этой профессии.

Спрос

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели искали более 5,5 тыс. переводчиков. При этом анализ рынка труда показывает, что за последние годы работодатели постепенно сокращают число вакансий именно для переводчиков. Так, в целом по стране число вакансий для переводчиков сократилось на 2% относительно 2023, а также на 32% относительно 2022 года. В Самарской области число вакансий для переводчиков тоже снизилось на 24%. Компании также наращивают число предложений для специалистов самых разных профессий, но хорошо владеющих разными языками.

Например, число вакансий с упоминанием требования хорошего знания английского языка с начала года в целом по стране превысило 63 тыс., что на 14% больше, чем в 2023. Число вакансий с требованием знать китайский язык выросло почти до 2 тыс., что на 20% больше, чем в 2023. Количество вакансий с упоминанием испанского выросло до 300, что на 23% больше, чем в прошлом году. Таким образом, у работодателей растет спрос на специалистов, хорошо знающих иностранные языки, а не конкретную профессию.

Конкуренция

Тренд снижения числа вакансий для переводчиков породил другую важную отличительную черту, характерную для этой профессии: рост конкуренции за рабочие места в этой профессиональной среде. Так, если осенью 2021 года на одну вакансию переводчика приходилось порядка 6 резюме, что соответствовало норме для рынка, то осенью 2024 года уже в 6 раз больше, а именно 36 резюме от переводчиков на одну вакансию.

Подобный тренд роста конкуренции также связан и с увеличением интереса россиян к этой профессии и, как следствие, числа соискателей на рабочие места.

В целом профессия переводчика на данный момент занимает 6 место в рейтинге высококонкурентных профессий*. Для сравнения на первом месте по уровню конкуренции находится профессия режиссера и сценариста (125 резюме на вакансию), на втором месте профессия журналиста (49), на третьем месте – профессия менеджера по стратегии (58 резюме на вакансию).