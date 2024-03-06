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Коммунальные службы Самары готовятся к паводку

6 марта 2024 17:22
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В областной столице продолжают усиленную работу по проливке дождеприемников горячей водой.

В областной столице продолжают усиленную работу по проливке дождеприемников горячей водой. Это необходимо, чтобы сети дождевой канализации справлялись и с приемом талых вод. Поддержание рабочего состояния «ливневок» – одна из важнейших задач перед весенним сезоном и активным таянием снега. Тем более что зима в этом году выдалась весьма снежная – только с городских улиц и дорог вывезли более 440 тысяч тонн снега.

Немаловажный фактор, влияющий на состояние дождеприемников, – частые температурные «качели», чем тоже отличалась прошедшая зима.  Специалисты поясняют, что после потепления при резком похолодании в дождеприемниках образуются ледяные пробки. Кроме того, в лед может вмерзать мусор, опавшая осенью листва и песок, которым посыпали зимой дороги и тротуары. Все это затрудняет водоотвод.

Чтобы предотвратить подтопление территорий во время активного таяния снега и обеспечить нормальное функционирование системы, дождеприемники проливают водой, нагретой до температуры в 80°C. Струя воды под высоким давлением способна удалить имеющиеся заторы, убрать загрязнения и восстановить работу системы.

Общая протяженность городских сетей дождевой канализации составляет более 401 км. На них находятся 10 155 смотровых и 6 029 дождеприемных колодцев. Горячей водой нужно пролить 1 356 дождеприемных решеток, расположенных в особо опасных местах. К ним относятся низинные локации, где при таянии снега может скапливаться вода. Особое внимание также уделяют состоянию ливневой канализации на дорогах, по которым следует общественный транспорт, на участках возле остановок, пешеходных переходов, а также близ станций метрополитена.

Работы по подготовке дождевой канализации планируют завершить 18 марта. 

Кроме того, перед весенним паводком организуется тщательное обслуживание водовыпусков дождевой канализации, где часто скапливаются сухие ветви деревьев, мусор, что может провоцировать заторы и подтопления.  В связи с этим уже месяц ведутся работы по очистке от мусора русел оврагов и углублению ложа водостоков в районе 5 водовыпусков.   

 

Фото:    администрация Самары

Теги: Самара

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