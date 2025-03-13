Команда школьников и студентов СПО Самарской области принимает участие в финале окружной Интеллектуальной олимпиады в Перми

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12 марта в столице Пермского края состоялось торжественное открытие заключительного этапа Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

На площадке Дома молодежи в Перми собрались более 180 ребят из 14 регионов округа. От лица полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: «Сегодня Олимпиада стартует в 10-ый юбилейный раз. Она стала ярким событием в молодежной среде Приволжского федерального округа, интеллектуальным соревнованием Приволжья среди школьников и студентов СПО, где собираются лучшие по наиболее важным для нашей страны научно-технологическим и образовательным направлениям.

«Ваше стремление достичь интеллектуальных и профессиональных высот безусловно заслуживает внимания и поддержки. Поэтому в нашем округе реализуются проекты, участие в которых дает молодым людям возможность раскрыть способности, показать навыки и умения, проверить знания и, конечно, проявить характер и силу воли. В дальнейшем вы сможете принимать участие в окружной Олимпиаде среди студентов и повышать свой уровень знаний, открывать новые вершины. Стране нужны талантливые, умные, высококвалифицированные специалисты. Вы выбрали перспективные направления развития, а значит, и свое перспективное будущее», – сказал Олег Машковцев.

Число участников школьной интеллектуальной олимпиады растет год от года. В этом сезоне в муниципальных и региональных отборочных мероприятиях приняли участие более 40 тысяч ребят, в прошлом их было 30 тысяч.

В команду школьников и студентов СПО, которая представляет Самарскую область на окружном этапе Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа, вошли 13 обучающихся школ и СПО Самарской области: Горковенко Глеб и Троеглазов Александр из Центра внешкольной работы ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово в направлении «Программирование БПЛА»; Кондрашов Игорь из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова в направлении «Управление БПЛА»; Магай Григорий и Андронов Вячеслав из Тольяттинского филиала детского технопарка «Кванториум-63 регион» в направлении «Робототехника»; Команда из Гуманитарного центра интеллектуального развития г.о. Тольятти (Потяшин Алексей, Трапезников Матвей, Шишков Алексей, Каплина Софья, Казьмина Полина и Мананникова Алиса) в игре «Что? Где? Когда?»; Горбачева Ульяна и Волкова Александра из Самарского регионального центра для одаренных детей в направлении «Решение изобретательских задач».

Игры окружного этапа Олимпиады состоятся в течение одного дня, 13 марта. Участники соревнований будут бороться за победы по направлениям «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Что? Где? Когда?», «Управление БПЛА» и «Программирование БПЛА».

Также для ребят пройдет историко-образовательная игра «Героические страницы Отечественной истории». В рамках культурно-образовательного трека состоится экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.

Победители Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по направлениям и в командном зачете среди регионов ПФО будут названы 14 марта. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды. Кроме того, победители и призеры всех научно-технических направлений получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов Приволжского федерального округа.

Фото предоставлены Пресс-службой ПФО