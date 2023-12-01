Команда Самарской области завоевала медали Финала Чемпионата «Профессионалы»

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В Санкт-Петербурге завершился Финал Чемпионата по профессиональному мастерству среди школьников и студентов СПО «Профессионалы» - одного из ключевых проектов Минпросвещения России. Команда Самарской области завоевала 6 медалей Чемпионата.

Чемпионат «Профессионалы» прошёл в этом году впервые по инициативе Президента РФ Владимира Путина в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.

Пройдя несколько этапов отбора, 679 финалистов – учащиеся учреждений СПО, школьники и молодые специалисты – из 62 регионов страны, продемонстрировали прикладные навыки в 35 компетенциях по самым востребованным направлениям: промышленность, машиностроение, цифровые технологии, транспорт, сервис и безопасность.

На торжественной церемонии закрытия Чемпионата участников поздравила Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, подчеркнув востребованность среднего профессионального образования среди молодежи: «Здесь обучаются 3,7 миллиона молодых людей, каждый год на рабочую профессию поступают 1,2 млн человек. Это большие цифры. Такая команда способна вывести нашу страну на передовые позиции. Президент дал нам поручение обновить профессиональное образование в стране, и мы делаем это вместе с вами, и вами сегодня пишется история. Миллион квалифицированных рабочих к 2028 году – это будет хороший результат для того, чтобы обеспечить технологический суверенитет и прорывное развитие нашей страны не только в ближайшей перспективе, но и на долгие годы. И мы хотим, чтобы вы были авторами этого прорыва».

Команда Самарской области была представлена в шести компетенциях основной возрастной категории, и по двум – среди юниоров, призёрами и победителями в которых стали:

Полина Рыжова (Новокуйбышевский нефтехимический техникум) – первое место и золотая медаль в компетенции «Лабораторный химический анализ»;

Анна Емельянова (Самарский государственный колледж) – второе место и серебряная медаль в компетенции «3D Моделирование для компьютерных игр»;

Данил Аксянов (Строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева) – третье место и бронзовая медаль в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»;

Роман Томик (Поволжский государственный колледж) – третье место и бронзовая медаль в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;

Владислав Митякин (МБОУ Школа № 46 г.о. Самара) – третье место и бронзовая медаль в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ-юниоры»;

Сергей Гаврилов (МБУ «Школа № 47») – третье место и бронзовая медаль в компетенции «Кузовной ремонт-юниоры».

Победители и призеры Чемпионата получат денежные премии согласно постановлению Председателя Правительства России Михаила Мишустина, а также премии Губернатора Самарской области. Кроме того, лучшие из конкурсантов смогут трудоустроиться или пройти стажировки на базе предприятий – партнеров Чемпионатного движения.

Сегодня развитие системы среднего профессионального образования является приоритетным направлением государственной политики. Повышенное внимание этой сфере уделяется и в Самарской области.

Губернатор Дмитрий Азаров в 2023 году на традиционной августовской конференции работников образования объявил в Самарской области «пятилетку среднего профессионального образования». Благодаря поддержке Губернатора в рамках проекта «Профессионалитет» в Самарской области созданы в 2022 году и действуют два крупных образовательно-производственных кластера для машиностроительной и железнодорожной отраслей. Планируется в 2024 году создание еще трех кластеров в регионе.

Ведется постоянная работа, направленная на развитие системы среднего профессионального образования в целях обеспечения потребностей экономики в востребованных рабочих кадрах. Много делается для развития инфраструктуры образования: укрепляется материально-техническая база, учреждения оснащаются новым оборудованием.

Глава региона уделяет большое внимание развитию чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Победители различных этапов конкурсов профессионального мастерства и их наставники ежегодно награждаются премиями Губернатора Самарской области.

Фото предоставлено министерством образования и науки Самарской области