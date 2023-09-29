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Команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии «Цифровизация «Кампусов мирового уровня»

29 сентября 2023 14:47
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Участники сессии обменялись опытом в вопросах строительства объектов. Отдельно обсудили применение технологий информационного моделирования при строительстве кампусов.

Команда Самарской области приняла участие в стратегической сессии «Цифровизация «Кампусов мирового уровня» - от идеи до реализации», которая на днях состоялась в Москве. Событие стало частью Международного научно-практического симпозиума «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития», прошедшего на базе Московского государственного строительного университета.

По поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в стране появится 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. Кампусы создаются в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Заявка Самарской области на софинансирование проекта из средств федерального бюджета была отобрана Министерством науки и высшего образования РФ в ноябре прошлого года. Концепция создания этого объекта разрабатывалась под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

Участники сессии обменялись опытом в вопросах строительства объектов. Отдельно обсудили цифровое сопровождение - применение технологий информационного моделирования при строительстве кампусов.

Цифровизация строительства кампусов должна решить такие задачи, как повышение кадровых компетенций, оптимизация бизнес-процессов, совершенствование российского программного обеспечения. Поговорили и об использовании цифровых двойников, представляющих собой цифровую информационную модель, которая дает информацию на каждом этапе создания объекта – проектирования, строительства и эксплуатации.

«При проектировании и строительстве кампуса, безусловно, должны применяться самые передовые технологии. Мы планируем, что этот масштабный объект станет новой точкой роста региона, местом притяжения талантливой молодежи, площадкой для большой научной работы. Совместно с вузами, индустриальными партнерами и другими участниками этого большого процесса мы регулярно проводим встречи и стратегические сессии, чтобы наш межвузовский кампус стал максимально адаптивным под все современные задачи», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Боданов.

На данном этапе активно идет проектирование территории рядом со стадионом Солидарность Самара Арена, которое завершится до сентября 2024 года.

 

Фото:   пресс-служба департамента информационной политики СО

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