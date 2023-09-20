Команда из Самары примет участие в шоу «Лига городов» на ТНТ

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На ТНТ стартовало новое масштабное шоу «Лига городов» - совместный проект телеканала ТНТ и компании АМиК. Это юмористический турнир, где лучшие команды из России и стран ближнего зарубежья будут бороться за 10 миллионов рублей в бескомпромиссных баттлах.

Ведущим проекта стал шоумен, певец и актер Тимур Родригез, а наставниками команд - Марина Кравец, Алексей Щербаков, Артём Калайджян и Сергей Светлаков.

В результате кастингов, в которых приняло участие более 1500 человек из 93 городов России, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, продюсеры выбрали 62 команды для телевизионного этапа шоу. Командам предстоит попасть «под крыло» одного из четырех наставников, выиграть внутреннюю конкуренцию, а затем вступить в битву за 10 миллионов рублей с тремя другими коллективами в суперфинале.

24 сентября во втором выпуске «Лиги городов» примет участие команда из Самары «Поживем увидим».

«Поживем увидим»: «Когда мы пришли на кастинг и увидели опытные команды, за которыми наблюдали через экран телевизора и в интернете, стало, конечно, немного страшно. Нам очень помогло, что перед выступлением на кастинге мы общались с продюсерами, и, наверное, смогли сразу расположить их к себе. Кстати, наша особенность в том, что мы все работаем в одной компании, занимаемся ритуальными услугами. О каждом участнике мы рассказываем в своем выступлении, поэтому смотрите эфир!»

Участники самарской команды признаются, чтоб хотели бы поработать с самым бесстрашным наставником, который, по их словам, не побоится вступить в глубины черного юмора. Такой является Марина Кравец.

«Поживем увидим»: «Сразу после кастинга мы стали составлять список, на что могли бы потратить выигрыш. Все перечислять не будем, но среди важных трат есть поход в чайхану, покупка фисташек и поездка в Соль-Илецк».