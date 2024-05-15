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Команда из Самары поборется за место в финале во Всероссийском соревновании по искусственному интеллекту

15 мая 2024 15:55
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По результатам отборочного этапа в финал прошли 15 студенческих команд из 8 регионов России.

Завершился прием заявок в рамках отборочного этапа Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии Знание.Вики. Финал конкурса пройдет в Москве 28 мая в рамках дня искусственного интеллекта международной платформы Содружества «Цифровое партнерство».

Студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, команды стартапов и профессиональные команды с ИИ-решениями поборются за призовые места в хакатоне Знание.Вики. Среди них команда «ПГУТИНКИ» из Колледжа связи ПГУТИ.

В отборочном этапе конкурса приняло участие 92 команды из 30 регионов России. В рамках конкурса участники продемонстрировали свои знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста, а также в проверке актуальности источников информации.

По результатам отборочного этапа в финал прошли 15 студенческих команд из 8 регионов России. Финалистов ждут задачи по искусственному интеллекту, языковым моделям, методам информационной безопасности и информационного поиска, кодированию и трансляции данных. Все участники финала хакатона получат памятные призы от проекта Знание.Вики Российского общества «Знание» и подарочные курсы от образовательной платформы Global Skill Центра компетенций в сфере образования и акселерации Межгоспрограммы СНГ 2030.

Финал Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям для энциклопедии Знание.Вики пройдет 28 мая в Москве в рамках дня искусственного интеллекта международной платформы Содружества «Цифровое партнерство». Победителей финала ждут 5 бюджетных мест в магистратуре Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А.Н. Косыгина. Все команды-победители будут приглашены к участию в форуме Знание.Вики в Центре Знаний «Машук», а также смогут сделать видео визитку о себе в одной из 10 региональных студий Российского общества «Знание». Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте знаниехакатон.рф

Организаторами конкурса являются Российское общество «Знание», Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Центр компетенций в сфере образования и акселерации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года. Мероприятие организовано при партнерстве Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору, Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации, Департамента информационных систем Министерства обороны РФ, АНО «Национальные приоритеты», Фонда «Сколково», Ассоциации акселераторов и бизнес-инкубаторов, образовательной платформы Global Skill.

 

Фото:   Российское общество «Знание»/департамент информационной политики СО

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