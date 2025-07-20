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Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения

20 июля 2025 17:17
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Коллекторам запретили скрывать номер телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области, президентом РФ подписан закон, регулирующий правоотношения в сфере возврата просроченной задолженности профессиональными взыскателями. Теперь профессиональным взыскателям запрещено скрывать номер контактного телефона или адрес электронной почты, с которых поступили вызовы и сообщения. Кредиторы и их представители для взаимодействия с должниками с помощью телефонных переговоров или с помощью робота-коллектора должны использовать только официальные абонентские номера, выделенные им на основании договора на оказание услуг телефонной связи. Должник может подать заявление о нарушении данных правил. 

Федеральный закон наделяет сотрудников органа принудительного исполнения РФ полномочиями запрашивать у кредиторов данные о должнике и способах взаимодействия с ним, а у операторов связи — подтверждение информации о звонках и текстовых сообщениях.

В случае подтверждения нарушения прав граждан недобросовестные взыскатели будут привлечены к административной ответственности, пишет СитиТраффик. 

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