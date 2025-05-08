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Коллектив минздрава присоединился к акции "Стена памяти"

8 мая 2025 15:21
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Памятный стенд «Помним! Гордимся!Чтим!» с именами, портретами, фронтовыми письмами установлена в фойе здания министерства здравоохранения Самарской области.

Памятный стенд «Помним! Гордимся!Чтим!» с именами, портретами, фронтовыми письмами установлена в фойе здания министерства здравоохранения Самарской области.

На стенде – участники Великой Отечественной войны – члены семьи и родственники сотрудников ведомства. Некоторые принесли портреты нескольких ветеранов,а также рисунки детей, посвященные Великой Победе и героическому поколению.

Десятки имен, судеб, образцов мужества. Вечная слава героям!

Если у вас нет возможности принять участие в шествии Бессмертного полка 9 мая в Самаре – присоединяйтесь к народной акции в любом другом формате.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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