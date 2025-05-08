Коллектив минздрава присоединился к акции "Стена памяти"

Памятный стенд «Помним! Гордимся!Чтим!» с именами, портретами, фронтовыми письмами установлена в фойе здания министерства здравоохранения Самарской области.
На стенде – участники Великой Отечественной войны – члены семьи и родственники сотрудников ведомства. Некоторые принесли портреты нескольких ветеранов,а также рисунки детей, посвященные Великой Победе и героическому поколению.
Десятки имен, судеб, образцов мужества. Вечная слава героям!
Если у вас нет возможности принять участие в шествии Бессмертного полка 9 мая в Самаре – присоединяйтесь к народной акции в любом другом формате.
Фото: минздрав СО