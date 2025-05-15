Количество вакансий с навыками работы с ИИ достигло рекордных 4 200

Я нашел ошибку
Главные новости:
В числе главных тем предстоящего форума – международное сотрудничество, разработка решений по выполнению поручений Президента России в сфере спорта, обсуждение актуальных вопросов реализации комплексной программы «Спорт России», а также развитие детско-юн
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оргкомитета Международного форума «Россия – спортивная держава»
Всего обследовано более 4900 деревьев и кустарников.
В Самаре специалисты ведут сезонные работы по мониторингу зеленых насаждений, высаженных в прошлом году
Перед началом работ Куйбышевская железная дорога по временной схеме провела переустройство трех рельсовых ниток на уже готовую часть путепровода.
Автомагистраль «Центральную» прокладывают под железной дорогой
Бизнес Самарской области может получить до 10 миллионов рублей.
В Самарской области стартовал прием заявок на участие в конкурсе грантов «Агротуризм» в 2026 году
На сумму более 1 700 000 рублей.
Тольяттинец украл из магазина семь сотовых телефонов и три ноутбука
Такие мероприятия способствуют укреплению духовно-нравственных основ в коллективе, формируют атмосферу взаимоуважения и ответственности, особенно важной для работников сферы исполнения наказаний.
В следственном изоляторе № 2 УФСИН СО прошла Божественная Литургия
Путеводитель по правильной утилизации отходов: как не навредить канализации и экологии.
 «РКС-Самара» призывает своих абонентов бережно относиться к природе и утилизировать отходы правильно
Самарцы собирают подписи против строительства офисного центра на месте бывшего озера
Самарцы собирают подписи против строительства офисного центра на месте бывшего озера
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.22
-0.33
EUR 90.38
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
17 мая посетители СОУНБ смогут принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев – 2025»
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Количество вакансий с навыками работы с ИИ достигло рекордных 4 200

15 мая 2025 10:22
171
Количество вакансий с навыками работы с ИИ достигло рекордных 4 200

Российский рынок труда продолжает демонстрировать рост интереса к специалистам, владеющим навыками использования технологий искусственного интеллекта. По данным совместного исследования компании TECNO и hh.ru, за последний год количество вакансий с упоминанием AI превысило 4 200, что на 4% больше по сравнению с 2023 годом. В ряде отраслей рост оказался значительно выше — в отдельных случаях более чем вдвое.
 

Такая динамика указывает на усиливающийся интерес бизнеса к ИИ-проектам и увеличение числа задач, связанных с его внедрением. Особенно активными в этом направлении остаются IT-отрасль (более 1,7 тыс.), финансовый сектор (около 1 тыс.) и сфера образования (более 300). При этом в девелопменте число вакансий с AI-компетенциями увеличилось на 136%, в образовании — на 101%, а в финансовой сфере — на 55%.
 

Менеджер по продуктовому маркетингу TECNO Евгений Рыбкин отмечает: «Интерес к ИИ в России продолжает расти — с 2021 по 2024 год доля компаний, применяющих такие технологии, увеличилась с 20% до 43%, и всё больше решений внедряется в реальные отрасли: ритейл, логистику, финансы, промышленность. Это отражается и на рынке труда — сегодня всё чаще появляются вакансии, где требуются навыки работы с ИИ и понимание его практического применения. Компании ищут специалистов, способных не только разработать, но и адаптировать технологии под конкретные бизнес-задачи».
 

«Автоматизация – это, пожалуй, один из главных вызовов ближайшего будущего. Мы видим это и на том, насколько активно работодатели внедряют HR-продукты в том числе продукты hh.ru, которые снимают рутину с плеч кадровых работников, автоматизируют найм. В ближайшие годы количество работоспособного населения резко не вырастет, потому лучший способ развития – это повышение производительности труда, автоматизация и роботизация. Но чтобы внедрение ИИ полностью решило проблемы кадрового голода пока что говорить рано. При этом стоит признать, что работодатели, внедряющие автоматизацию, действительно первыми получают повышение эффективности и могут перераспределять ценных работников на более сложные задачи, которые решить при помощи робота невозможно», - отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.
 

Наибольшей популярностью сегодня пользуются профессии AI-инженеров, специалистов по нейросетям, AI-дизайнеров, интеграторов AI-решений, нейро-арт художников и AI-тренеров. Последние особенно востребованы: спрос на них вырос на 46% за год. Среди инструментов, с которыми, по мнению работодателей, кандидаты должны уметь работать, лидируют ChatGPT (69%), Midjourney (31%) и Kandinsky (19%). Каждая третья компания в России фиксирует рост интереса к AI-компетенциям у сотрудников. При этом 10% работодателей готовы увеличить зарплату специалистам, владеющим инструментами ИИ, на 10–20%. Почти половина (50%) компаний также инвестируют в развитие сотрудников — через менторство, оплату специализированных курсов и сертификаций.
 

По прогнозам экспертов hh.ru, в ближайшие годы продолжится рост спроса на специалистов в таких областях, как генеративный AI, LLM, MLOps и видеоаналитика. Ожидается, что требования к навыкам кандидатов станут более конкретизированными, а рутинные задачи постепенно перераспределятся между людьми и алгоритмами.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2025  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
176
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
14 мая 2025  13:34
На участках четырех улиц Самары временно ограничат движение транспорта
344
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
14 мая 2025  12:51
В Самаре начали судить экс-главу института развития Ольгу Михееву
389
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
14 мая 2025  12:06
В Самаре 16 мая будут распределять места в детсады
318
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
14 мая 2025  11:33
17 мая пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Красноглинского района
308
Весь список