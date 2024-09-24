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Количество Самарских предпринимателей ВКонтакте выросло на 10% год к году

24 сентября 2024 12:12
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Количество Самарских предпринимателей ВКонтакте выросло на 10% год к году

Предприниматели продолжают увеличивать свое присутствие ВКонтакте. Количество бизнес-сообществ Самарской области за неполный третий квартал 2024 года выросло на 10% год к году. Активнее всего развиваются бизнесы из категорий «персональные услуги» (например, дизайнеры и фотографы), на втором месте в топе «образование», на третьем — «красота и здоровье».

Пользователи Самарской области, в свою очередь, активно взаимодействуют с сообществами — ищут профессионалов по недвижимости и строительству, заказывают еду, выбирают салоны красоты. В топе по росту числа контактов сообщества по тематике развлечений, туризма, а также рестораны.

Общее количество подписчиков в региональных бизнес-сообществах за неполный третий квартал 2024 года выросло на 7,7% год к году. Быстрее всего растет аудитория у компаний в категории «туризм и отдых» — на 16%, «образование» — на 14,6%, и  «красота и здоровье» — на 12%.

​​ВКонтакте предпринимателям доступны все необходимые инструменты для запуска и развития своего дела в интернете. Достаточно создать бизнес-сообщество и добавить информацию о товарах и услугах. Из него можно бесплатно сделать собственный сайт или полноценный интернет-магазин, через который удобно продавать товары и оказывать услуги. Увеличивать продажи, аудиторию сообщества и привлекать новых клиентов помогают интуитивно понятные инструменты платформы VK Реклама. Подробнее о том, как развивать свое дело в интернете — в уроках и полезных материалах обучающей платформы VK для бизнеса

24 сентября 2024 года в Самаре проходит VK Digital Day, посвященный обсуждению возможностей бизнеса Приволжья и его развитию в российских социальных сетях. Мероприятие продолжает серию конференций VK по всей России. Среди спикеров – эксперты VK, представители агентств, бизнеса и специалисты в SMM и рекламе. Трансляция доступна на сайте конференции.

 

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