количество резюме соискателей 14-17 лет выросло в 2,3 раза

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Аналитики Авито Работы проанализировали динамику количества резюме соискателей в возрастной группе 14-17 лет. По итогам исследования за I квартал 2025 года количество таких резюме выросло в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние зарплатные ожидания составили в среднем 30 000 рублей в месяц при частичной занятости.

Такой рост во многом отражает стремление современной молодежи к самостоятельности: подростки хотят не только зарабатывать свои первые деньги, но и получить опыт работы. Особенно активно этот процесс идет в период каникул, когда у школьников появляется больше свободного времени.

Заметнее всего вырос интерес к позиции фотографа: количество резюме в I квартале 2025 года выросло в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем соискатели рассчитывают на оплату 30 000 рублей в месяц. Также более чем в 2 раза выросло число резюме на вакансию актера, в среднем они хотели бы получать 30 000 рублей ежемесячно.

Интерес именно к этим профессиям растет во многом потому, что для данной возрастной группы свойственно искать временную/частичную занятость с быстрыми выплатами, а работодатели для таких позиций часто предлагают гибкий график, также для них не требуется специального образования, а иногда и опыта.

Тройку лидеров по росту количества резюме занимает профессия комплектовщика — резюме с указанием этой позиции за исследуемый период стало на 97% больше. Зарплатные ожидания для нее составили 25 000 рублей в месяц.

На 88% выросло количество резюме кандидатов в возрасте 14-17 лет на место расклейщика и почтальона. Такие соискатели хотели бы получать зарплату 20 000 и 25 000 рублей в месяц соответственно. Также год к году подростки стали активнее проявлять интерес к работе мастером ногтевого сервиса, продавца-кассира и промоутера.

Но есть среди молодых соискателей и те, кто заявляет более высокие зарплатные ожидания. Например, кандидаты на вакантное место специалиста по закупкам указали в резюме желаемую заработную плату в размере 100 000 рублей. Медбрат рассчитывает на оплату 90 000 руб, а риелтор — 70 000 рублей в месяц. Это говорит о том, что несмотря на юный возраст, такие соискатели уже обладают навыками и претендуют на доход более высокого уровня.