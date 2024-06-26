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Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%

26 июня 2024 10:32
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Количество фреш-баров в Самаре выросло на 34%

В городах-миллионниках растёт популярность безалкогольных напитков навынос. 2ГИС фиксирует рост количества киосков и отделов по продаже напитков с собой: свежевыжатых и охлаждённых соков, лимонадов, смузи, безалкогольных коктейлей, мороженого.

По данным 2ГИС, в июне 2024 года в 16 крупнейших городах России работает почти 2 000 точек по продаже безалкогольных напитков. Это на 12% больше, чем было год назад — в июне 2023 года. Лидером по приросту среди городов-миллионников стала Самара — за год количество таких точек в городе выросло на 34%. В топ-3 городов по приросту киосков по продаже фреш-напитков вошли Ростов-на-Дону (+32% за год) и Новосибирск (+28%). В Москве сейчас работает около более 600 точек продаж с освежающими напитками, за год в столице их стало больше на 8,5%.

На обратной стороне рейтинга Нижний Новгород и Волгоград — в этих городах количество киосков по продаже освежающих напитков с собой наоборот сократилось (-5,7% и -13,3% соответственно).

Тренд на фреш-напитки подтверждают и данные поиска в геосервисе. Так, в первом полугодии 2024 года точки по продаже фреш-напитков искали в 2ГИС вдвое чаще (+119%), а карточки таких организаций открывали в четыре раза чаще, чем в аналогичный период прошлого года (+202%).

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