Количество фейков в медиапространстве Самарской области уменьшилось на треть по сравнению с прошлым годом

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Более 20 уникальных сообщений, содержащих недостоверную информацию, зарегистрировали специалисты ЦУР в СМИ и социальных сетях Самарской области в 2024 году. По сравнению с прошлым годом, их число уменьшилось на треть. В общей сложности фейк-новости собрали почти 77 млн просмотров. Чаще всего в регионе распространяется недостоверная информация, которая касается социально значимых событий.

На федеральном форуме «Диалог о фейках 2.0» обсудили влияние фейков на межнациональные отношения. Участники отметили, что в условиях информационной войны важно укреплять межнациональный мир, культуру, согласие и духовно-нравственные ценности. Эксперты пришли к выводу, что за последние два года усилились манипуляции в Интернете, ощутимее всего это сказалось на тематике межнациональных отношений.

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что является главным условием для быстрого и качественного реагирования на распространение фейков:

«Мы существуем в беспрецедентных условиях информационного давления, информационной войны, которая ведется с нашей страной по всем фронтам. Для наших неприятелей фейки — это важное направление борьбы с Россией. Они создают ложные смыслы, формулируют у людей чувство неуверенности, панику. В борьбе с ложной информацией во многом являются определяющими степень и скорость реакции. Органы власти должны реагировать незамедлительно».

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов высказал свое мнение о мерах борьбы с опасными для межнациональных отношений инфоповодами:

«Всего с начала работы Ситцентра ФАДН России выявлено 2518 инфоповодов, способных оказать негативное влияние на состояние межнациональных отношений. В 2024 году в Генпрокуратуру направлены материалы о 201 источнике в интернете для ограничения доступа.

В этом плане мы активно сотрудничаем с Центрами управления регионами АНО «Диалог Регионы». С ними установлен двухсторонний обмен информацией в круглосуточном режиме. Особенно по наиболее острым ситуациям, в которых необходимо оперативно опровергнуть недостоверную информацию.

Результатом этой большой работы стала не только локализация ряда острых ситуаций, но и снижение в текущем году по сравнению с предыдущими общего количества инцидентов».

Как уточнил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, нужно производить новый полезный контент для нашего общества:

«По данным Mediascope, россияне тратят на потребление контента только на мобильных устройствах около 4 часов в день, а в интернете в целом — 8,5 часов в сутки. Это средний показатель, многие проводят онлайн намного больше времени. За 10-15 лет существования смартфонов информационный мир невероятно изменился, мы все живем в постоянном контакте с тем или иным контентом, хотим мы того или нет. Именно поэтому так важно поддерживать и продвигать проекты, которые близки нашему обществу и транслируют актуальные для нас ценности, иначе нам обязательно предложат чужие».

О необходимости повышения цифровой грамотности россиян рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин:

«По результатам исследования центра «Вебер», 55% опрошенных россиян сталкивались с фейковыми новостями на тему межнациональных отношений. Они используются как информационное оружие против нашей страны. Необходимо как реагировать на такие угрозы, так и работать проактивно — создавать контент, направленный на укрепление единства нашей страны, повышать цифровую грамотность россиян, чтобы люди определяли попытки манипуляции их мнением».

Главный редактор Baku TV, блогер, писатель, журналист Нателла Османлы уточнила, кто заинтересован в распространении межнациональной розни:

«В основе идеологии межнациональной розни, как правило, лежит фейк. Зачастую ложная информация идет от западных идеологов. Они не заинтересованы в стабильности в нашем регионе и используют все более изощренные методы раскачки общества».

Особое внимание стоит уделять нормативно-правовой базе, уверен политический эксперт, общественный деятель, председатель социально-культурного общественного объединения «Движение Союз» (Республика Беларусь) Сергей Лущ:

«Жесткое регулирование, создание понятной проработанной правовой базы поможет активнее бороться с фейками. Чего нет в законах, то можно интерпретировать как угодно. Это ключевой момент. И второй момент — это неотвратимость наказания, независимо от религии, национальности. Если ты нарушаешь установленные правила ты должен быть призван к ответу».

Старший преподаватель юридического факультета Университета Дакки (Бангладеш) Мизанур Рахман оценил борьбу с фейками словами классика:

«Марк Твен писал, что ложь обойдет полсвета прежде, чем правда успеет надеть ботинки. Вот почему так трудно бороться с фейковыми новостями. Найти правду и обогнать ложь — наш сегодняшний вызов».

Кандидат исторических наук, доцент, заведующий отделом этнологии Юго-Осетинского НИИ, этнограф, журналист (Южная Осетия) Роберт Кулумбегов уверен, что нужно делиться друг с другом опытом борьбы с лживой информацией:

«Катализаторами фейков зачастую становятся люди, которые находятся за пределами правового поля России. Простым гражданам не нужно, чтобы были конфликты, чтобы они перерастали в масштабные этнические столкновения. Этот форум имеет практическое значение, мы будет перенимать опыт друг друга по части борьбы с лживой информацией».