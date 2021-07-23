КНПЗ установил в Самаре экомонитор, который покажет состояние воздуха

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Куйбышевский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий блок "Роснефти", установил в Самаре экомонитор. Это светодиодный экран, который круглосуточно будет показывать сведения о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия.

Эту экологическую инициативу КНПЗ реализует первым в регионе. Закон такого устройства не требует, но его установка - доказательство открытой информационной политики предприятия и важная мера в борьбе за чистоту окружающей среды.

Завод контролирует обстановку с помощью современного комплекса мониторинга, который включает в себя лабораторию воздушной среды и сточной воды, мобильный экопост, 3 стационарных экологических поста. Современное оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха в месяц. Теперь эти данные в режиме онлайн будут транслироваться на городской экологический монитор.

Сегодня Куйбышевский НПЗ реализует масштабную инвестпрограмму по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей. В числе значимых проектов – не только строительство новых современных установок на смену устаревшим, но и перевод энергетики установок с мазута на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары сырьевых и товарных парков понтонов для сокращения испарения нефтепродуктов с поверхности резервуаров, некоторые другие… В результате этой работы за последние 5 лет Куйбышевский НПЗ в 2,5 раза снизил воздействие на окружающую среду.

Фото: Куйбышевский НПЗ