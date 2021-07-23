Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно анализу поисковых запросов россиян, спрос на такие аппараты для пожилых вырос на 32% относительно первого полугодия 2020 года.
Эксперт объяснил рост спроса на кнопочные телефоны в России
Однако она отметила, что при этом в 57 регионах сохраняется рост заболеваемости COVID-19.
Попова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России
Контр-адмирал умер из-за последствий коронавирусной инфекции.
Умер контр-адмирал Богдашин на 70-м году жизни
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых
В Самаре заболели 136 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Участники мероприятия узнают, чем заменить агрессивную бытовую химию, одноразовые салфетки и полотенца, а также получат практические рекомендации по экономии воды и электроэнергии.
В Общественном центре Сбера расскажут, как вести быт экологично
Эту экологическую инициативу КНПЗ реализует первым в регионе.
КНПЗ установил в Самаре экомонитор, который покажет состояние воздуха
Гребец Александр Вязовкин вышел в 1/4 финала.
На Олимпиаде стартовал первый представитель Самарской области
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

КНПЗ установил в Самаре экомонитор, который покажет состояние воздуха

23 июля 2021 14:19
116
Эту экологическую инициативу КНПЗ реализует первым в регионе.

Куйбышевский НПЗ, входящий в нефтеперерабатывающий блок "Роснефти", установил в Самаре экомонитор. Это светодиодный экран, который круглосуточно будет показывать сведения о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия.

Эту экологическую инициативу КНПЗ реализует первым в регионе. Закон такого устройства не требует, но его установка - доказательство открытой информационной политики предприятия и важная мера в борьбе за чистоту окружающей среды.

Завод контролирует обстановку с помощью современного комплекса мониторинга, который включает в себя лабораторию воздушной среды и сточной воды, мобильный экопост, 3 стационарных экологических поста. Современное оборудование позволяет проводить около 10 тысяч анализов атмосферного воздуха в месяц. Теперь эти данные в режиме онлайн будут транслироваться на городской экологический монитор.

Сегодня Куйбышевский НПЗ реализует масштабную инвестпрограмму по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей. В числе значимых проектов – не только строительство новых современных установок на смену устаревшим, но и  перевод энергетики установок с мазута на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары сырьевых и товарных парков понтонов для сокращения испарения нефтепродуктов с поверхности резервуаров, некоторые другие… В результате этой работы за последние 5 лет Куйбышевский НПЗ в 2,5 раза снизил воздействие на окружающую среду.

 

Фото: Куйбышевский НПЗ

 

Теги: КНПЗ экомонитор

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Живи, источник: волонтеры Куйбышевского НПЗ приняли участие в акции Родники Самарской области
11 июня 2021, 15:33
Живи, источник: волонтеры Куйбышевского НПЗ приняли участие в акции «Родники Самарской области»
Экологический десант «высадился» неподалеку от Новокуйбышевска – в селах Семеновка и Воскресенка. Новости компаний
1073
Волге в подарок: нефтепереработчики привели в порядок участок волжского берега
28 мая 2021, 14:02
Волге в подарок: нефтепереработчики привели в порядок участок волжского берега
«Десант» Куйбышевского НПЗ навел чистоту на одном из самарских пляжей. Новости компаний
810
Спасибо офлайн: сотрудники КНПЗ навестили с подарками фронтовиков
19 мая 2021, 13:28
«Спасибо» офлайн: сотрудники КНПЗ навестили с подарками фронтовиков
Молодые специалисты нефтеперерабатывающего завода поздравили ветеранов Куйбышевского района. Новости компаний
924
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
170
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
174
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
371
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
558
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
621
Весь список