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Кирилл Истомин: губернаторам и мэрам рекомендуем вести активнее аккаунты в ВК и Telegram

11 мая 2022 14:25
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По словам Истомина, раньше Кремль рейтинговал только губернаторов за активность в соцсетях. Теперь это коснется и мэров городов.

После блокировки Instagram  (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)  в России значительно выросла аудитория ВКонтакте и Telegram. Блогеры мигрируют в легальные соцсети, перетягивая туда и свою аудиторию. По данным Brand Analуtics, прирост у «ВКонтакте» — более четырех миллионов ежедневной аудитории, а доля активных авторов увеличилась на 22%. Не отстает и Telegram. За март в российские телеграм-каналы суммарно добавились 40 миллионов новых подписчиков. Небольшой прирост произошел и у соцсети «Одноклассники». Количество восстановленных старых аккаунтов выросло на треть, темп новых регистраций — в полтора раза.

«Сейчас ВК и Telegram — основные площадки по получению «освободившегося» трафика из заблокированных соцсетей. И поэтому мы рекомендуем органам власти в обязательном порядке их использовать для работы, - говорит первый замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. - Практически все этому следуют: мы видим, что более 70 губернаторов открыли страницы в «телеге» и в ВК. Третья соцсеть — «Одноклассники» — рекомендована в факультативном порядке. Также органам власти в будущем придется работать с TikTok. Поэтому думаю, что в ближайшее время TikTok будет не только про веселые видео, но и про информирование о жизни страны и регионов. Но от губернаторов мы не ждем, что они туда пойдут массово. Скорее, речь про экспериментальные форматы региональных инфоблоков».

По словам Истомина, раньше Кремль рейтинговал только губернаторов за активность в соцсетях. Теперь это коснется и мэров городов. Должна появиться вертикаль власти в интернете.

Работа топ-чиновников в соцсетях будет оцениваться по качеству ведения пабликов и личных страниц, числу подписчиков и охвату публикаций, по скорости и качеству ответов на обращения граждан.

«Качественные информативные аккаунты — основа обратной связи, - объясняет Кирилл Истомин. - Например, еще в 2020 году мы фиксировали, что обращения граждан приходят со страниц органов власти только в 5% случаев. А сейчас таких обращений уже 40%. Для нас очень важно, чтобы коммуникация была человекоориентированной, то есть орган власти общался с людьми на той площадке, где удобнее гражданам. Социальные сети уже идут сторону того, чтобы, помимо стандартного функционала — общение, просмотр клипов, лонгридов, — на площадках, без перехода на внешние сайты, появились такие функции, как, например, голосование за благоустройство или получение госуслуг. Чтобы для решения своих проблем людям не нужно было совершать лишние действия. Большинство глав регионов ведут паблики и отвечают на обращения жителей в соцсетях, потому что видят реальный эффект, понимают, что общение с жителями — важный фактор доверия к власти».

Кроме этого, в Госдуме рассматривается законопроект, по которому органы власти — не только чиновники, но и министерства, ведомства — будут обязаны иметь свои страницы в соцсетях и работать с обратной связью на этих площадках.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с большим вниманием относится к обратной связи от жителей региона и активно ведет страницу в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/azarovlife.

Региональное правительство также развивает свои соцсети, в том числе на площадке Telegram https://t.me/SamarOblast.

 

Фото:   pixabay

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