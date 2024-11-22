Кинологи Самарской таможни выявили более 100 фактов незаконного перемещения товаров через границу

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За 10 месяцев 2024 года кинологи Самарской таможни выявили более 100 фактов незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ, наркотических средств, табачных изделий и валюты.

За этот период кинологами со служебными собаками во взаимодействии с оперативными подразделениями таможни, а также в ходе проведения таможенного контроля, было обследовано 613 транспортных средств, более 11 800 международных почтовых отправлений и почти 23 тысячи единиц ручной клади и багажа авиапассажиров международных рейсов.

Специалисты – кинологи 44 раза предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу табака и табачных изделий, а также выявили 11 попыток провоза незадекларированной валюты на общую сумму порядка 2,6 млн рублей.

В результате совместной работы кинологов и сотрудников оперативных подразделений таможни из незаконного оборота было изъято более 649 кг наркотических средств и более 9,5 тонн сильнодействующих веществ и прекурсоров.

В Самарской таможне шесть кинологических расчетов с подготовленными служебными собаками, которые несут службу в Самарской и Оренбургской областях. Собаки обучены поиску наркотических средств, оружия и боеприпасов, денежных купюр, а также табака и табачных изделий, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни